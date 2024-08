Google Pixel przyciąga, ale nie użytkowników Samsungów

Smartfony Google Pixel nie znajdują się w czołówce pod względem globalnego udziału w rynku, ale mają swoich zagorzałych fanów. Skąd jednak przybywają właściciele Pixeli? Według jednego z dyrektorów Google’a, nie są to użytkownicy produktów Samsunga.

Smartfony Google Pixel z roku na rok zdobywają wiernych użytkowników, którzy doceniają czystego Androida czy możliwości fotograficzne urządzeń giganta z Mountain View. Sam mam znajomego, który od wielu lat nie wyobraża sobie, by mógł mieć inny smartfon niż Google Pixel właśnie. Nawet jeśli ten czy tamten nie był oficjalnie dostępny na polskim rynku. Raczej się to nie zmieni po ostatniej premierze modeli Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL i Pixel 9 Pro Fold. Stawiam, że wybierze XL-a.

Skąd przychodzą użytkownicy Pixeli?

Rick Osterloh, starszy wiceprezes Google'a, w wywiadzie dla Stratechery stwierdził, że bardzo niewielu właścicieli Pixeli przesiada się na nie z urządzeń Samsunga. Jest to szczególnie interesujące twierdzenie, ponieważ Samsung jest największą marką smartfonów na świecie, więc można by przypuszczać, że wielu właścicieli Pixeli wcześniej używało smartfony Galaxy.

Przychodzą one od dużej liczby osób, które opuściły rynek, a także od Apple'a, ale ostatecznie myślimy, że to, co próbujemy zrobić, to zwiększyć udział Androida ogólnie rzecz biorąc, i to jest mój główny cel – poprawić konkurencyjność Androida, poprawić naszą innowacyjność, poprawić problemy, które jesteśmy w stanie rozwiązywać dla użytkowników na wszystkich poziomach. Mieliśmy jednak pewne problemy w segmencie premium, które chcemy spróbować rozwiązać.

– powiedział Rick Osterloh, szef działu Pixeli

Warto zauważyć, że smartfony Pixel poczyniły duże postępy w zdobywaniu rynku w Japonii. Przyczyniają się do tego przede wszystkim problemy lokalnych marek, takich choćby, jak Sony. Z kolei firma Kyocera ogłosiła plany opuszczenia rynku telefonów konsumenckich nieco ponad rok temu. Wzrost popularności Google’a w USA w ostatnich latach częściowo koresponduje z wycofaniem się LG z rynku smartfonów.

Nie jest jednak zaskoczeniem, że niektórzy właściciele Pixeli wcześniej używali iPhone'ów. Google od dawna kusi użytkowników smartfonów Apple'a za pomocą swojego marketingu i atrakcyjnych ofert wymiany.

Warto również zwrócić uwagę na to, że Osterloh nie ukrywa problemów w segmencie urządzeń klasy premium. Nie podał szczegółów, ale smartfony Google'a od dłuższego czasu są krytykowane za niezadowalającą wydajność w porównaniu z urządzeniami konkurencji oraz za problemy z łącznością. Gigant z Mountain View stara się jednak rozwiązać ten ostatni problem, wprowadzając nowy modem. Oczekuje się również, że firma w 2025 roku Google przejdzie z produkcją układów SoC od Samsunga do TSMC, co może przynieść poprawę wydajności i wydłużyć żywotność baterii.

Zobacz: Play rodzynek. Te smartfony oferuje jako jedyny w Polsce

Zobacz: Polska cena Google Pixel 9 - czy to się opłaca?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Stratechery, Android Authority