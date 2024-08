Polska cena Google Pixel 9 - czy to się opłaca?

Google zaprezentował właśnie swoje najnowsze smartfony i inne gadżety. Ile trzeba będzie zapłacić za nie w Polsce? Znamy odpowiedź.

Ile kosztuje Google Pixel 9?

Google wprowadził do Polski 3 modele smartfonów w różnych kolorach i rozmiarach.

Najtańszy z nich – Google Pixel 9 – ma ekran o przekątnej 6,3 cala i będzie dostępny w kolorze seledynowym, różowym (peinia), niemal czarnym i białym (porcelana). Do wyboru będą dwa warianty pamięci na dane:

128 GB za 4049 zł,

256 GB za 4499 zł.

sierpień 2024 198 g, 8.5 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 10.5 Mpix 6.3" - OLED (1080 x 2424 px, 421 ppi) Google Tensor G4 Android v.14.0 4700 mAh, USB-C

Większy Google Pixel 9 Pro XL dostał ekran o przekątnej 6,8 cala. Ponadto może pochwalić się aparatem portretowym z obiektywem o wąskim kącie. Jego cena jest odpowiednio wyższa od standardowego Pixela 9:

128 – 5399 zł,

156 – 5799 zł,

512 – 6399 zł,

1 TB – 7599 zł.

sierpień 2024 221 g, 8.5 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix + 42 Mpix 6.8" - OLED (1344 x 2992 px, 482 ppi) Google Tensor G4 Android v.14.0 5060 mAh, USB-C

Google Pixel 9 Pro będzie wyposażony tak samo jak jego większy braciszek, ale jego jego obudowa będzie miała takie same wymiary jak Google Pixel 9. To ciekawy kompromis. Ten model będzie dostępny w Polsce nieco później, ale już znamy jego specyfikację i ceny w złotówkach.

128 GB – 4949 zł,

256 GB – 5349 zł,

512 GB – 5949 zł,

1TB – 7349 zł.

sierpień 2024 199 g, 8.5 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix + 42 Mpix 6.3" - OLED (1280 x 2856 px, 497 ppi) Google Tensor G4 Android v.14.0 4700 mAh, USB-C

Do każdego zakupionego Pixela Google dorzuca rok Google One i dostępu do sztucznej inteligencji Gemini Advanced.

A może zegarek i słuchawki do tego?

Nowym smartfonom Google Pixel towarzyszy zegarek Google Pixel Watch 3, dostępny w dwóch rozmiarach i kilku kolorach. Ceny wyglądają następująco:

w rozmiarze 41 mm – 1699 zł,

w rozmiarze 45 mm – 1949 zł.

Do każdego nowego zegarka kupujący otrzyma pół roku abonamentu Fitbit Premium za darmo „na zachętę”.

Zestaw nie będzie kompletny bez słuchawek Google Pixel Buds Pro 2. Ich cena to 1149 złotych. Będą dostępne w takich samych kolorach jak Google Pixel 9: czarnym, białym, różowym i zielonym.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google