Francja uchwala kontrowersyjne prawo o weryfikacji wieku

W imię bezpieczeństwa dzieci mogą zostać uchwalone najbardziej kontrowersyjne przepisy, a każdemu przeciwnikowi zaraz przypnie się odpowiednią łatkę. Tym razem akcja dzieje się we Francji.

Francuski parlament jednogłośnie przyjął ustawę nadająca specjalne prawa tamtejszemu regulatorowi rynku. Teraz agencja CSA będzie mogła sama decydować o zablokowaniu jakiejkolwiek strony internetowej na terenie Francji. Wszystko to kilka miesięcy po zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona o zaostrzeniu walki z dostępem niepełnoletnich do pornografii. Teraz każda strona internetowa, z której korzysta kolega będzie musiała skutecznie zidentyfikować każdego gościa. Przynajmniej wiek, ale czemu by nie więcej...

Pierwszą sugestią skierowaną w stronę branży jest weryfikacja za pomocą... karty płatniczej. Potem jest już tylko lepiej. Niektórzy politycy i komentatorzy mówią o potrzebie użycia platformy FranceConnect. Jest ona obecnie używana do tak osobistych spraw jak opłacanie podatków czy ubezpieczenia zdrowotne. Jednocześnie swoich zwolenników ma też pomysł ogólnounijnego internetowego dowodu osobistego. Społeczeństwo francuskie nie jest jednak do tego pomysłu nastawione równie entuzjastycznie co uchwalający go politycy. Już teraz prawo wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Zostaje nam czekać na to, jak naprawdę będzie wprowadzone w życie.

Źródło tekstu: news-24.fr, wł