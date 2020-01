Nie bój się blokady Ministerstwa Cyfryzacji, Pornhub i TOR pomogą

Obawiasz się planów Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących potencjalnej blokady na ...filmy dla kolegi? Pornhub uruchomił wersję swojego portalu przeznaczoną specjalnie na sieć TOR.

Rozmaite rządy mają przeróżne formy na kontrolę tego co ich obywatele oglądają w Internecie. Często są to idee tak szczytne, że aż wiadomo, że ich implementacja skończy się katastrofą. Dotychczas z podobnych pomysłów słynęła Wielka Brytania, która nie dość, że zabrała się za potwierdzanie tożsamości do oglądania porno w sieci, to chciała przyznać Mozilli tytuł sieciowego złoczyńcy. Zbrodnią miała być właśnie ochrona prywatności.

W niektórych krajach jest niestety o wiele mniej zabawnie. W części państw za swoje upodobania można być prześladowanym i uwięzionym. To powód, dla którego Pornhub uruchomił mirrora swojego portalu w sieci TOR. Ma to pomóc ochronić prywatność i jednocześnie ominąć wszelkie mechanizmy śledzące.

Źródło tekstu: pornhub, wł