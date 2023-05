Facebook dostał miliardową karę w UE. Poszło o dane

Firma Meta przesyłała dane użytkowników Facebooka z Unii Europejskiej na serwery w USA. Gigant dostał za to miliardową karę grzywny, licząc w euro.

Mamy kolejny epizod trwającej od ponad dekady sagi, w której główną rolę odgrywają dane obywateli Unii Europejskiej oraz to, w jaki sposób są one traktowane przez firmy z kategorii Big Tech. Europejskie prawo prywatności jest znacznie bardziej rygorystyczne niż jego amerykański odpowiednik, szczególnie jeśli chodzi o prawa jednostki. Jednocześnie każda duża firma technologiczna z serwerami rozsianymi po całym świecie ma fizyczną możliwość przenoszenia danych z jednego serwera na drugi, w tym dane obywateli UE na przykład do USA.

Nad problemem transferu danych poza Unię Europejską pracują jej włodarze, do czego są przymuszani między innymi przez austriackiego prawnika i działacza na rzecz prywatności Maxa Schremsa. Uznał on obowiązujące przepisy "Safe Harbor" za niewystarczające, z czym zgodził się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unia współpracowała więc w pracach nad Tarczą Prywatności UE-USA, która miała na celu zaostrzenie kontroli danych, gdy informacje były przekazywane między dwoma terytoriami. To również zostało uznane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za nieważne, co doprowadziło do dalszych zawirowań z tym związanych, ponieważ Meta (właściciel Facebooka) i inne duże firmy twierdziły, że nie mogłyby funkcjonować bez tego transferu danych. Powód takiego stanu rzeczy jest znany tylko tym firmom.

Miliardowa kara dla Facebooka

Po długim dochodzeniu europejscy urzędnicy stwierdzili, że praktyka Facebooka polegająca na przenoszeniu danych obywateli UE na serwery w USA naruszała kluczowe zasady prywatności cyfrowej. W wydanym oświadczeniu irlandzka Komisja Ochrony Danych stwierdziła, że chociaż Meta próbowała rozwiązać potencjalne przeszkody prawne, ustalenia te nie uwzględniały zagrożeń dla podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Z tego powodu irlandzki regulator nałożył na firmę Meta, karę w wysokości 1,2 mld euro (5,4 mld zł). W ramach decyzji Komisja Ochrony Danych Irlandii nakazała właścicielowi Facebooka zawieszenie wszelkich przyszłych transferów danych obywateli UE do USA w ciągu najbliższych pięciu miesięcy. Będzie również musiał pracować nad dostosowaniem swoich operacji do zgodności z RODO, w tym z przetwarzaniem danych obywateli UE na serwerach USA, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Nick Clegg, prezes firmy Meta ds. globalnych, napisał w swoim zwykłym stylu, że firma odwoła się od grzywny i decyzji, a Facebook działał w dobrej wierze. Dodał, że transgraniczne przepływy danych są niezbędne dla wielu firm, nie tylko jego własnej, i że jest rozczarowany, że została wyróżniona, korzystając z tego samego mechanizmu prawnego, co tysiące innych firm chcących świadczyć usługi w Europie.

Źródło zdjęć: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com, Shutterstock

Źródło tekstu: engadget