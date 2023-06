Facebook ma wielką awarię. WhatsApp i inne też nie działają

Zobacz: Messenger ma awarię. Nie działa wysyłanie wiadomości

Przed godziną 21:00 w polskiej wersji strony Downdetector masowo zaczęły pojawiać się zgłoszenia od użytkowników serwisów Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp. Narzekania były podobne – nie można wysłać wiadomości, nie ładuje się główna strona, widać tylko nagłówek, za to nie ładuje się treść. Jeżeli nawet można wymienić wiadomości tekstowe, np. w Messengerze, to nie wczytują się zdjęcia.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło właśnie Messengera, na którego temat z Polski spłynęło w ciągu kilku minut ponad 5 tysięcy raportów. Z kolei na Facebooku części użytkowników wyświetla się komunikat:

Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can.