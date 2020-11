Badanie Ericsson: ponad połowa Polaków chce szybkiego dostępu do sieci 5G

Wyniki zleconego przez firmę Ericsson badania 5G Made in Poland pokazały, że 52% Polaków chciałoby zacząć korzystać z sieci 5G u swojego operatora w ciągu roku od jej uruchomienia. Z kolei co szósta osoba oczekuje dostępu do sieci 5G maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu uruchomienia usługi.

Wyniki naszego ogólnopolskiego badania jednoznacznie pokazują, że konsumenci z dużymi oczekiwaniami podchodzą do wprowadzenia łączności 5G. W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości.

– powiedział Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson

Według badania „5G Made in Poland”, najważniejszym czynnikiem dla konsumentów przy wprowadzeniu sieci piątej generacji jest zwiększona przepustowość łącza, czyli szybszy Internet – deklaruje to 28% badanych Polaków. W nieznacznie mniejszym stopniu, istotne dla respondentów okazuje się również bezpieczeństwo danych (19%) oraz lepszy zasięg łączności mobilnej (16%).

Polacy coraz świadomiej podchodzą do nowych technologii, ich zalet ale i niebezpieczeństw. Stąd tak duży odsetek osób, dla których ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo danych. Dodatkowo, większość konsumentów wie, że cyberbezpieczeństwo w sieci 5G jest elementem priorytetowym.

– powiedział Marcin Sugak

Prawie jedna czwarta respondentów badania oczekuje, że połączenie 5G będzie zdecydowanie bezpieczniejszym niż 4G we wszystkich obszarach eksploatacji. Kolejnych 21% stwierdza, że 5G będzie bezpieczniejsze w wybranych obszarach.

Znaczenie rynku konsumenckiego dla operatorów

Znaczenie rynku konsumenckiego w rozwoju sieci 5G na świecie podkreśla również najnowszy globalny raport Ericsson ConsumerLab. Zaznaczono w nim, że usługi konsumenckie obejmujące telefonię komórkową, stacjonarną, szerokopasmową, telewizję i wideo już w 2019 roku stanowiły średnio 56% przychodów operatorów na świecie. Na pozostałą część składają się usługi dla biznesu. Największy udział w zyskach operatorów miały usługi mobilne, a w mniejszym stopniu usługi stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, telewizji i wideo. 79% przychodów z usług mobilnych stanowią te przeznaczone dla konsumentów.

Szacujemy, że do 2024 r. udział ten wzrośnie do 81%. Na całym świecie obserwujemy, że operatorzy kładą duży nacisk na poszukiwanie nowych źródeł przychodów, które wykorzystują zaawansowaną charakterystykę sieci 5G.

– dodał Marcin Sugak

Według Ericsson ConsumerLab operatorzy usług komunikacyjnych mogą wygenerować do 2030 roku łączny przychód w wysokości do 131 mld USD z samych tylko dodatkowych usług cyfrowych. Około 40% tych prognoz przychodów przypisuje się wydatkom konsumentów na usługi wideo, rzeczywistość rozszerzoną (AR), wirtualną (VR) i gry w chmurze za pośrednictwem sieci 5G.

Polska u progu 5G

Ericsoson podaje, że sprzęt tej firmy jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 roku kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G.

Ericsson jest pionierem i aktywnym promotorem rozwiązań 5G w Polsce. Firma wdrożyła pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce z operatorem sieci Plus, a także 5G w sieci Play, sieć testową w Warszawie z Orange oraz kampus 5G na Politechnice Łódzkiej. Ericsson współpracuje z operatorami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, środowiskiem akademickim oraz ze startupami i przemysłem.

Ericsson posiada obecnie ponad 117 komercyjnych umów 5G, z których 70 to aktywne sieci działające w ponad 30 krajach. Ericsson chwali się, że jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%).

