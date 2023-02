Koniec El Dorado. Klienci nie chcą składanych smartfonów

Wyniki sprzedaży składanych smartfonów za IV kw. 2022 nie pozostawiają złudzeń: coraz mniej klientów chce kupować rewolucyjne urządzenia.

Składane smartfony miały stanowić stanowić przyszłość branży mobilnej. Ba, prawdopodobnie nadal stanowią. Póki co jednak dane na temat sprzedaży takich urządzeń nie zostawiają złudzeń: cały segment dostał porządnej zadyszki.

Spada sprzedaż składanych smartfonów

Według najnowszego raportu DSCC (Display Supply Chain Consultants), w IV kw. 2022 sprzedano 3,1 miliona składanych smartfonów. Jest to spadek o 26 procent w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2021. To pierwszy tak duży spadek, jaki odnotowano w historii tego segmentu.

Samsung liderem segmentu

Co warto zauważyć, zbiegł się on w czasie z chwilą, kiedy na rynku urządzeń mobilnych coraz aktywniej zaczęli działać nowi gracze. Mimo to liderem w tym segmencie pozostaje Samsung z zawrotnymi 83% udziału w rynku.

Jeśli natomiast chodzi o konkretne modele, niekwestionowanym faworytem klientów jest Samsung Galaxy Z Flip4, stanowiący 47% sprzedanych urządzeń. Można podejrzewać, że duża w tym zasługa relatywnie niskiej ceny, przynajmniej na tle innych "składaków".

Kolejne miesiące pokażą, czy mamy tu do czynienia wyłącznie z chwilową zadyszką innowacyjnego segmentu, czy też po chwilowym boomie czeka go długotrwała zapaść.

Źródło zdjęć: własne, DSCC

Źródło tekstu: SamMobile, DSCC