Apple zgarnia 60% przychodów z rynku smartwatchy

Rynek inteligentnych zegarków urósł w 2022 o 12% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Zegarki Apple'a to już ponad 1/3 rynku pod względem liczby egzemplarzy oraz 60% pod względem przychodów.

W 2022 roku na światowe rynki trafiło o 12% więcej smartwatchy niż rok wcześniej. To zasługa trzech pierwszych kwartałów, bowiem rynek inteligentnych zegarków skurczył się w ujęciu rocznym o 2% w 4Q2022. Jak podaje Counterpoint, spadek wielkości dostaw w ostatnim kwartale roku spowodowany był presją inflacyjną. Był to pierwszy od dwóch lat kwartał ze spadkiem dostaw zegarków rok do roku.

Podobnie jak rok wcześniej, w minionym roku najlepszą sprzedażą zegarków mógł się pochwalić Apple. Produkty amerykańskiego giganta stanowiły 34,1% wszystkich smartwatchy, które przez 12 miesięcy trafiły na globalny rynek. Na podium zmieściły się jeszcze firmy Samsung (9,8% rynku) oraz Huawei (6,7%). Do TOP5 wskoczyły dwie indyjskie marki, Noise (5,6%) oraz Fire Bolt (5,5%).

Najdroższe zegarki z największym wzrostem

Wzrost globalnych dostaw zegarków w 2022 roku był spowodowany coraz większym powodzeniem najdroższych urządzeń, kosztujących ponad 400 dolarów (około 1780 zł). Tych trafiło na rynek o 129% więcej niż w 2021 roku. Wzrost odnotowano również w najniższym przedziale cenowym, do 100 dolarów (447 zł) – o 34% rok do roku. Skurczył się za to rynek zegarków w średniej cenie.

Apple zarobił najwięcej

W 2022 roku co trzeci sprzedany inteligentny zegarek to sprzęt firmy Apple. Amerykanie zgarnęli jednak przy okazji aż 60% łącznych przychodów ze światowej sprzedaży smartwatchy. Bardzo dobrą sprzedażą cieszyły się modele Apple Watch 8, Apple Watch Ultra oraz Apple Watch SE 2022. Wzrost dostaw w przypadku Apple'a wyniósł 17% rok do roku, co powiększyło przewagę nad zajmującym drugie miejsce Samsungiem.

Koreańczycy z kolei dostarczyli na rynek w minionym roku o 12% więcej zegarków niż rok wcześniej. Jednak przychody firmy ze sprzedaży smartwatchy wzrosły tylko o 0,5%.

Huawei zmniejszył o 1% swój udział w tynku smartwatchy, częściowo przez wzrost indyjskich producentów. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by przychód ze sprzedaży inteligentnych zegarków chińskiego producenta wzrósł o 20% rok do roku.

Ameryka Północna to największy rynek smartwatchy

W 2022 roku 29% smartwatchy trafiło do Ameryki Północnej. Najbardziej w ujęciu rocznym urósł jednak rynek indyjski, na który trafiło o 151% więcej inteligentnych zegarków niż w 2021 roku. Skurczył się nieco rynek chiński (o 9% rok do roku).

