Aplikacje mobilne w 2022 roku, czyli więcej za mniej

2022 rok był pierwszym rokiem w historii, w którym konsumenci wydali mniej na aplikacje mobilne niż rok wcześniej. I to mimo tego, że liczba pobrań poszła do góry.

2022 rok był trudny dla wielu branż. W tym czasie spadła między innymi sprzedaż smartfonów, a teraz się okazuje, że konsumenci wydali mniej pieniędzy na zakup aplikacji mobilnych niż rok wcześniej. Ostatni spadek to pierwsza taka sytuacja w historii tego rynku.

Jak wynika z danych przedstawionych przez serwis SafeBettingSites.com, w minionym roku globalne wydatki konsumentów na aplikacje mobilne osiągnęły wartość 167 mld dolarów. To o 3 mld dolarów mniej niż w 2021 roku. Co ciekawe, wcześniej każdego roku wzrosty były wydatków były dwucyfrowe. Rekordowy był rok 2017, gdy konsumenci na całym świecie wydali na aplikacje mobilne o 42% więcej niż rok wcześniej.

Chociaż wydatki w 2022 roku spadły, to liczba pobrań aplikacji mobilnych wzrosła do 255 miliardów. To o 11% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że trend wzrostowy w tym zakresie się utrzymał, a nawet lekko przyspieszył. Widać to na dołączonym poniżej wykresie.

Z opublikowanych danych wynika, że przeciętny użytkownik smartfonu spędza ponad dwie godziny dziennie korzystając z aplikacji społecznościowych i gier.

Oczekuje się, że w 2023 roku liczba pobrań aplikacji mobilnych wyniesie 262 miliardy. W 2025 roku może to być z kolei aż 300 miliardów pobrań.

Zobacz: Kupią smartfony Android bez aplikacji Google i nie będą narzekać

Zobacz: Google się ogarnął. Przestał wymuszać sięganie po smartfon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: SafeBettingSites.com