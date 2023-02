Kupią smartfony Android bez aplikacji Google i nie będą narzekać

Rządy państw na różne sposoby starają się ograniczać monopole technologicznych gigantów jak Microsoft czy Google. W Europie jedną z takich zmian jest wybór systemowej wyszukiwarki w Androidzie – użytkownik, konfigurując nowy smartfon, może wybrać Google, ale też Bing czy DuckDuckGo.

Jeszcze dalej w temperowaniu zapędów Google’a poszedł rząd Indii. Tam standardowy zestaw aplikacji Google, jak Gmail, Mapy czy YouTube został zrównany ze zbędnymi dla wielu użytkowników apkami, dołączanymi często przez producentów telefonów – jak chociażby Booking.com, LinkedIn czy Snapchat. O ile te wspominane, najpopularniejsze aplikacje Google większości się raczej przydadzą, to w obowiązkowym zestawie giganta z Mountain View są też mniej popularne jak Google TV, YT Music czy Google One. Są też tacy użytkownicy, którzy świadomie nie chcą korzystać z usług Google, obawiając się śledzenia i wykradania osobistych danych.

Rząd indyjski zapewni wszystkim większy wybór, wymuszając na Google wprowadzenie nowego rodzaju umowy dystrybucyjnej – IMADA (ang. Indian Mobile Application Distribution Agreement). Telefony sprzedawane przez producentów w myśl tej zasady będą w pełni funkcjonalnymi Androidami z warstwą GMS, jednak jedyną aplikacją Google będzie Sklep Play, skąd zainteresowani będą mogli później pobrać wszystko, czego potrzebują w swoim telefonie. IMADA zdejmuje również z dostawców telefonów obowiązek umieszczania na pulpicie widżetu wyszukiwarki Google oraz skrótu do Sklepu Play. Użytkownicy będą też mogli wybrać systemową wyszukiwarkę tak jak w Europie.

