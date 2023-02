Google testuje nową funkcję Androida. Ma chronić przed reklamodawcami

Google uruchomił pierwszą wersję beta funkcji Privacy Sandbox. Ma ona chronić użytkowników smartfonów z Androidem przed złymi reklamodawcami.

Nowoczesne smartfony są bardzo użyteczne, ale jednocześnie są świetnymi narzędziami do śledzenia ich użytkowników, karmiącymi strumieniem danych złych reklamodawców. Google postanowił podjąć odpowiednie kroki, aby dane osób korzystających z systemu Android były bezpieczniejsze. Ma w tym pomóc funkcja Privacy Sandbox, czyli "piaskownica prywatności".

Zaprezentowane po raz pierwszy rok temu rozwiązanie ma uniemożliwić reklamodawcom przechwytywanie danych osobowych i wykorzystywać je do złych celów. Teraz mogą się mu bliżej przyjrzeć użytkownicy biorący udział w programie Android Beta.

Piaskownica prywatności w wersji beta udostępnia nowe interfejsy API. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by jak najlepiej chronić prywatność osób korzystających z urządzeń z Androidem. Nie używają one identyfikatorów pozwalających śledzić aktywność użytkowników w aplikacjach i na stronach WWW. Zamiast tego wykorzystywany jest proces szacowania do identyfikowania typów reklam, które mogą zainteresować użytkowników, tymczasowo zapisując te preferencje na ich urządzeniu.

Osoby biorące udział w programie Android Beta, mogą znaleźć nowa opcję w ustawieniach systemowych (Ustawienia > Prywatność > Reklamy). Włączając funkcję Privacy Sandbox, użytkownik pozwolisz Androidowi zarządzać jego zainteresowaniami i wyświetlać trafne reklamy. Proces ten zależy również od deweloperów, ponieważ muszą oni zaimplementować odpowiednie interfejsy API w swoich aplikacjach. Można również ręcznie blokować wybrane rodzaje zainteresowań, by reklamy nie były do nich dopasowywane.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Google

Źródło tekstu: Google, Phone Arena