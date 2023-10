Pogrom na rynku smartfonów. Tak źle nie było od dekady

Counterpoint opublikował statystyki sprzedaży smartfonów w III kwartale 2023. Producenci mają powody do niepokoju - tak źle nie było od dekady.

Firma Counterpoint opublikowała nowy raport na temat sprzedaży smartfonów w III kwartale 2023. Dla producentów wygląda on nieciekawie: cały rynek odnotował olbrzymie spadki. Rok do roku globalna sprzedaż smartfonów spadła o 8 procent. Tak słabego wyniku nie widzieliśmy od dekady.

Samsung liderem, ale świętowania nie będzie

Oczywiście gigantyczne spadki widać także w wynikach poszczególnych producentów. Liderem branży w dalszym ciągu pozostaje Samsung. Koreańczycy nadal mają 20 procent udziału w rynku, co jest zasługą przede wszystkim świetnej sprzedaży smartfonów z rodziny Galaxy A. Mimo to czebol odnotował rok do roku spadek o ok. 13 procent.

Na drugim miejscu uplasowało się Apple z 16 procent udziału i spadkiem rok do roku o 9 procent. Trzecia lokata to Xiaomi z 12 procent udziału i wynikiem gorszym o 15 procent niż w III kwartale 2022.

Huawei i Honor wśród wygranych minionego kwartału

W oczy rzuca się tutaj pewna tendencja. Praktycznie wszyscy liczący się producenci odnotowali w skali roku kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży. Chlubnymi wyjątkami okazały się Honor, Huawei i Transsion Group (Tecno, Infinix). Żadna z wymienionych firm nie załapała się jednak do pierwszej piątki największych producentów.

Czy można mówić o apokalipsie na rynku smartfonów? Trochę tak. Analitycy są jednak dobrej myśli. Dane z września sugerują pewne ożywienie na rynku, w związku z czym producenci nadal mogą liczyć na mocną końcówkę roku.

