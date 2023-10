Sprzedaż komputerów spada, ale jest nadzieja na lepsze czasy

W trzecim kwartale 2023 roku po raz kolejny spadła sprzedaż komputerów. Jednak eksperci dostrzegają światełko w tunelu, które daje szanse na lepsze czasy dla producentów.

Kilka ostatnich kwartałów można śmiało określić dramatem na rynku PC-tów. Sprzedaż komputerów cały czas spada i nie wiadomo, kiedy ten trend się odwróci. Jednak eksperci dostrzegają cień nadziei na lepsze czasy. Jest nim AI.

Sprzedaż komputerów

W trzecim kwartale 2023 roku sprzedaż komputerów spadła o 7,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Oznacza to, że kupiliśmy 68,2 mln urządzeń, co i tak należy uznać za niezły wynik. Chociaż rynek wciąż maleje, to w coraz mniejszym stopniu, a to dla producentów mały, bo mały, ale jednak powód do optymizmu.

Jeśli chodzi o poszczególnych producentów, to niemal wszyscy zanotowali starty. Wyjątkiem jest HP, które urosło o 6,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Tymczasem najmocniej oberwało się Apple. Firma z Cupertino sprzedała w tym kwartale 7,2 mln komputerów, co stanowi wynik aż o 23,1 proc. gorszy niż w trzecim kwartale 2022 roku.

Eksperci przewidują, że odbicie na rynku może nastąpić w drugiej połowie 2024 roku, kiedy to rozpocznie się cykl wymieniania starszych urządzeń, a także zakończy się wsparcie dla Windowsa 10. Promykiem nadziei dla branży ma być też rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z AI.

