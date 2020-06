Rynek smartfonów premium w 1Q2020 według Counterpoint. Na czele cztery iPhone'y

Counterpoint zaprezentował statystyki sprzedaży smartfonów premium w pierwszym kwartale 2020 roku. Ponad połowa globalnego rynku tego typu urządzeń należała do firmy Apple, a wśród pierwszej piątki najlepiej sprzedających się smartfonów kosztujących co najmniej 400 dolarów znalazły się 4 iPhone'y.

W pierwszym kwartale 2020 roku na całym świecie sprzedano o 13% mniej smartfonów premium niż rok wcześniej - wynika z danych Counterpoint Market Pulse. To oczywiście przede wszystkim wina ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Urządzenia kosztujące co najmniej 400 dolarów (niecałe 1600 zł) stanowiły w tym czasie 22% wszystkich sprzedanych smartfonów i odpowiadały za 57% przychodów.

Największy udział w rynku smartfonów premium miała znowu firma Apple - 57%. Na drugim miejscu znalazł się Samsung (19%) i Huawei (12%). Przy rozbiciu na 7 regionów, w sześciu z nich dwa pierwsze miejsca zajmują Amerykanie i Koreańczycy, natomiast w Chinach "rządzi" Huawei.

Cztery iPhone'y na czele

Najlepiej sprzedającym się smartfonem premium w pierwszych trzech miesiącach tego roku był Apple iPhone 11, odpowiadając aż za 30% tego rynku. Kolejne 3 miejsca również należały do produktów Apple'a: iPhone'a 11 Pro Max (9%), iPhone'a 11 Pro (7%) oraz iPhone'a XR (6%). Na piątym miejscu znalazł się Huawei Mate 30 Pro 5G.

Porównując 1Q2020 do 1Q2019 można zauważyć, ze w segmencie premium wzrósł udział smartfonów kosztujących od 600 do 799 dolarów, natomiast najwięcej straciła sprzedaż urządzeń jeszcze droższych. Widać to doskonale na poniższej grafice.

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, kluczowe wydaje się uruchomienie sprzedaży iPhone'ów 5G, co może wpłynąć pozytywnie na rynek smartfonów premum.

