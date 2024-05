Rynek smartfonów w Europie. W 1Q2024 pod kreską tylko Apple

Counterpoint Research poinformował, jak wyglądał europejski rynek smartfonów w pierwszym kwartale 2024 roku. Większość marek z TOP5 zaliczyła wzrost dostaw, zatem rynek rośnie. Jedynie Apple ze swoimi iPhone'ami zaliczył spadek, ale mały.

Pierwszy kwartał 2024 roku był łaskawy dla głównych dostawców smartfonów na Stary Kontynent. Niemal każdy z nich zaliczył wzrost dostaw w ujęciu rocznym, choć nie każdy na takim samym poziomie. Biorąc pod uwagę TOP5, najwyższy wzrost dotyczył marki Honor, która po uwolnieniu się od atakowanej amerykańskimi sankcjami firmy Huawei, coraz lepiej radzi sobie na rynku. W 1Q2024 Honor odpowiadał za 4% dostaw do Europy, zwiększając wielkość dostaw aż o 67%.

Tuż za podium, na czwartym miejscu zestawienia, znalazła się marka Realme. Ona również odpowiadała w minionym kwartale za 4% dostaw smartfonów na europejski rynek, a wzrost wielkości dostaw wyniósł w tym przypadku 59%. Realme poinformowało, że marka ta zwiększyła o 47% wielkość dostaw do Polski, zajmując piąte miejsce w naszym kraju.

Ostatnie miejsce podium należy do Xiaomi, które odpowiadało w pierwszym kwartale tego roku za 18% dostaw smartfonów do Europy. Liczba urządzeń tej marki, które dotarły na Stary Kontynent, wzrosła w ujęciu rocznym o 11%.

Czas na miejsce numer 2, które ponownie zajęła firma Apple. Dostawy iPhone'ów do Europy skurczyły się o 1%, w porównaniu do 1Q2023. Jednak co czwarty smartfon, który w pierwszych miesiącach tego roku trafił do Europy, był produktem amerykańskiego giganta z Cupertino.

Na pierwszym miejscu również bez zmian. Liderem europejskiego rynku smartfonów pozostał Samsung, odpowiadający za 32% dostaw. Liczba telefonów Galaxy, które trafiły w 1Q2024 na Stary Kontynent, zwiększyła się o 7% w ujęciu rocznym.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint