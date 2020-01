Counterpoint: Huawei mocno przebija Apple'a i wskakuje na drugie miejsce

​ ​ Counterpoint przedstawił swoje szacunki dotyczące rynku smartfonów w minionym roku. Na fotelu lidera utrzymał się Samsung, jednak największe powody do świętowania ma Huawei, który pokonał Apple'a i zbliżył się do Koreańczyków.

Counterpoint to kolejna agencja, która pokazała jak wyglądał rynek smartfonów w 2019 roku.Wcześniej swoje opracowanie dotyczące sytuacji w tym segmencie zaprezentował Canalys. Szacunki obu grup różnią się odrobinę, ale obie wykazały te same zjawiska. Przede wszystkim jest to gigantyczny sukces Huaweia, który mimo kłód rzucanych mu pod nogi przez USA ostatecznie zepchnął Apple'a z drugiej pozycji. Chińska firma zanotowała o wiele lepszy wzrost niż cała reszta liderów, którzy albo mieli rachityczne wzrosty albo wręcz spadki (Apple). Xiaomi też już nie rośnie jak dawniej, a po piętach depcze mu Vivo, który skutecznie odbiera swojemu rywalowi rynek w Indiach.

O klęsce może mówić LG, którego sprzedaż spadła o ponad 1/3. Mniejszy z koreańskich producentów niedługo zostanie zresztą wyprzedzony przez Realme, który notuje bardzo dobre wyniki. Marka ta tak samo jak Vivo, Oppo i OnePlus należy do koncernu BBK Electronics.

Producent Sprzedaż 2019 w mln Sprzedaż 2018 w mln Udziały 2019 Udziały 2018 Samsung 296,5 291,8 20% 19% Huawei 238,5 205,3 16% 14% Apple 196,2 206,3 13% 14% Xiaomi 124,5 119 8% 8% Oppo 119,8 119 8% 8% Vivo 113,7 102 8% 7% Lenovo 39,6 38,8 3% 3% LG 29,2 40,8 2% 3% Realme 25,7 4,7 2% 0% Tecno 21,5 18 1% 1% Inni 280,8 359,6 19% 24%

Źródło tekstu: counterpoint research, wł