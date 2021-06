Coraz więcej osób korzysta wyłącznie z Internetu mobilnego

Świat staje się coraz bardziej mobilny. W prawie każdym tego słowa znaczeniu. Coraz więcej osób starcza np. mobilny Internet. Wyłącznie on.

Tradycyjny Internet i komputery stacjonarne odejdą w zapomnienie? Do tego jeszcze daleka droga, jednak bez wątpienia będą one traciły powoli na znaczeniu. O ile podczas pandemii poszybowała w górę sprzedaż komputerów i tabletów, to odmrażanie gospodarki wskrzeai dawne trendy. Android stający się powszechniejszy od komputerowego Windowsa to tylko jedna z wielu rzeczy. Okazuje się, że w USA już 15% osób korzysta wyłącznie z Internetu mobilnego. Są to przede wszystkim użytkownicy najmłodsi - do 30 roku życia. Wyłącznie z usług mobilnych korzysta 28% młodych osób.

Najmniej takich osób jest wśród klientów najstarszych, gdzie nawet smartfon ma tylko 61% osób (osoby w wieku 65 lat i starsze). Wśród najmłodszych smartfon ma z kolei 96% osób. W skali całego społeczeństwa to natomiast 85%. Trzeba jednak pamiętać, że USA to o wiele bardziej tradycyjny rynek niż Azja i Afryka, gdzie rynek mobilny bywa ważniejszy od tego tradycyjnego. Udział osób, którym starcza Internet mobilny jest też największy wśród osób z mniejszymi dochodami - nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę strukturę wieku.

Zobacz: Netia: zasięg internetu 1 Gbps w 1,76 mln gospodarstw domowych. Wyniki za 1Q2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Phonearena