Webinaria ClickMeeting zgromadziły rekordowe 2 miliony uczestników

Pandemia COVID-19 sprawiła, że rok 2020 zdecydowanie był rokiem Internetu oraz komunikacji online. Z punktu widzenia platformy webinarowej ClickMeeting, rekordowy był listopad, kiedy w Polsce skorzystało z niej niemal 2 miliony użytkowników.

Według danych polskiej platformy webinarowej ClickMeeting, liczba spotkań organizowanych za jej pośrednictwem tylko w marcu wzrosła czterokrotnie w porównaniu do średniej z całego 2019 roku, a liczba uczestników wyniosła ponad 1 milion. W listopadzie było ich już prawie 2 miliony.

A jak to wygląda w innych krajach Europy? We Francji liczba uczestników webinarów odbywających się na platformie ClickMeeting w listopadzie w porównaniu do marca tego roku wzrosła o 200%, w Niemczech o ponad 40%, we Włoszech o 14%, w Wielkiej Brytanii o 10%, a w Hiszpanii o 6%.

Rewolucja w edukacji

Za największą rewolucję 2020 roku zdecydowanie można uznać wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach i na uczelniach. Jeszcze w styczniu hasła „nauka zdalna” i „nauka online” odnotowały zasięg wszystkich wzmianek na poziomie 15 mln internautów. W marcu liczba ta wzrosła o 1184%, co oznacza to, że zainteresowanie tematem zdalnej edukacji w sieci w tym czasie było największe w ciągu roku. I tak tuż przed wakacjami liczba ta spadła o połowę. W listopadzie, w czasie ponownego zamknięcia szkół, zainteresowanie tematem wróciło do poziomu z marca.

W badaniu przeprowadzonym przez ClickMeeting w krótkim okresie powrotu do stacjonarnej edukacji, aż 86% respondentów stwierdziło, że szkoły nie są gotowe na ponowne przejście na naukę zdalną. Jednocześnie dla 44% respondentów model nauki hybrydowej, łączącej offline i online, najlepiej sprawdziłby się w obecnej sytuacji.

Prowadzenie wykładów i warsztatów przez Internet pozwala dotrzeć do znacznie większej liczby odbiorców niż spotkanie w tradycyjnej formie. Dlatego uczelnie wyższe i firmy szkoleniowe już na długo przed wybuchem pandemii zaczęły doceniać możliwości, jakie daje prowadzenie zajęć online. Zapewne również po zakończeniu pandemii utrzyma się tendencja do organizowania tego typu wydarzeń jeśli nie wyłącznie przez Internet, to przynajmniej w formie hybrydowej.

- powiedziała Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca w ClickMeeting

Branża e-eventowa

Przed niemal równie dużym wyzwaniem jak szkoły stanęli organizatorzy eventów, targów, festiwali czy konferencji, które do tej pory odbywały się stacjonarnie i gromadziły nawet kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób. By przetrwać, musieli błyskawicznie dostosować się do nowych, bardzo dla nich trudnych i nietypowych warunków. Platformy webinarowe odpowiedziały na ich potrzeby, wprowadzając nowe funkcje, między innymi zwiększając liczbę uczestników mogących brać udział w wydarzeniu.

W marcu liczba wyszukiwań przez internautów sformułowań „eventy online” i „wydarzenia online” wzrosła o ponad 350% w stosunku do stycznia. Po złagodzeniu obostrzeń zainteresowanie tym tematem zaczęło jednak opadać - w maju liczba wyszukiwań była wyższa o 220% a w listopadzie o 150% w stosunku do stycznia tego roku.

Obecnie umożliwiamy organizowanie wydarzeń na ponad 5 tysięcy osób, w planach na najbliższą przyszłość mamy dalsze zwiększanie tej liczby. Planujemy również stopniowo dodawać funkcje pozwalające na większą interaktywność uczestników wydarzeń masowych. Tutaj tak samo, jak w przypadku wydarzeń edukacyjnych, spodziewam się, że w przyszłości popularny stanie się hybrydowy tryb organizacji eventów, w których część uczestników będzie obecna na miejscu, a pozostali będą brali udział w wydarzeniu za pośrednictwem Internetu.

- dodał Rajmund Dziemaszkiewicz, Dyrektor Produktu z ClickMeeting

Powszechna praca z domu

Popularna była również fraza „praca online”, którą w marcu internauci wyszukiwali o ponad 450% częściej niż w styczniu 2020 roku. W kolejnych miesiącach jednak zainteresowanie tym hasłem spadło, wracając do poziomu z początku tego roku.

Według badania Clickmeeting, przeprowadzonego we wrześniu tego roku, 86% ankietowanych chce regulacji prawnej dla pracy zdalnej, a już 64% oczekuje od pracodawcy dofinansowania sprzętu. Natomiast w czasie kwarantanny społecznej aż 88% osób zaczęło pracować poza biurem. Z kolei 48% osób deklaruje pracę z domu w pełnym, a 21% w częściowym wymiarze czasu. Ankietowani twierdzą, że lubią wykonywać obowiązki z domu (74%), a to rozwiązanie ma więcej zalet niż wad (53%). W tych modelach pracy pomagają platformy do wspólnej pracy, webinarów i konferencji.

Przede wszystkim privacy

Wymuszone przeniesienie większości komunikacji i aktywności do świata online spowodowało wzrost świadomości użytkowników Internetu, którzy coraz większą wagę przywiązują do bezpieczeństwa swoich danych.

Regularnie szkolimy naszych pracowników i stale monitorujemy aktualne standardy oraz zmiany w prawie w zakresie bezpieczeństwa danych. Aby mieć pewność, że wszystkie nasze działania są zgodne z RODO, przeprowadziliśmy audyt całej organizacji, wprowadziliśmy zmiany w polityce wewnętrznej oraz zweryfikowaliśmy umowy z naszymi partnerami i renegocjowaliśmy te, które wymagały dostosowania do nowych regulacji. Projektując każde nowe rozwiązanie, nasi specjaliści mają na uwadze ochronę danych użytkowników ClickMeeting.

- skomentowała Dominika Paciorkowska

Źródło tekstu: ClickMeeting