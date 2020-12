Prezent na święta? Wybierz go z nami i wygraj w konkursie

Święta Bożego Narodzenia to czas bliskości, dzielenia się dobrem i... prezentów. W tym roku stwierdziliśmy, że "zwyczajny" poradnik świąteczny to zdecydowanie za mało. Dzięki uprzejmości Partnerów poradnika, mamy dla Was mnóstwo prezentów, które znajdziecie na ostatniej stronie tekstu. Wystarczy trochę dobrego słowa ;-)

Zima to nie tylko mróz, śnieg i grube puchowe kurtki. Zima to także długie wieczory spędzane w domu – najlepiej z bliskimi, kotem na kolanach i kubkiem gorącej czekolady w rękach. Siłą rzeczy większość z nas prędzej czy później wyląduje przed telewizorem. Dzięki ofercie Cyfrowego Polsatu i dekoderowi EVOBOX Stream spędzanie w ten sposób czasu może stać się jeszcze przyjemniejsze.

EVOBOX STREAM – nowoczesny dekoder, z którym nie musisz bać się ograniczeń

Stały dostęp do Internetu oraz ekspansja serwisów streamingowych sprawiły, że zupełnie inaczej patrzymy dziś na klasyczną płatną telewizję, która daje dostęp do bardzo dużej liczby kanałów, ale wiąże się np. z tym, że trzeba instalować antenę satelitarną, a nie zawsze mamy taką możliwość. Receptą na to są nowe sposoby dostępu do telewizji, jak np. telewizja kablowa IPTV czy też telewizja internetowa OTT. Dzisiaj przedstawiamy dekoder EVOBOX Stream, dedykowany tej drugiej wymienionej przez nas opcji – urządzenie znajdziemy w ofercie Cyfrowego Polsatu.



EVOBOX Stream to przede wszystkim dekoder internetowy, choć po podłączeniu anteny DVB-T możemy go wykorzystać w bardziej tradycyjny sposób, do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Urządzenie wystarczy podłączyć do Internetu, by uzyskać dostęp do bogatej oferty ponad 100 kanałów TV Cyfrowego Polsatu na start przez 3 miesiące bez opłat. I nie ma znaczenia, gdzie się z tym Internetem połączymy, ani jaki operator nam go dostarcza. Potrzebujemy jedynie łącza o przepustowości przynajmniej 8 Mb/s, poza tym… wolność i żadnych ograniczeń! Jedziemy na Święta do rodziców? W takim razie wrzucamy dekoder do torby i cieszymy się ulubionymi kanałami na drugim końcu Polski.

Zresztą sama oferta Cyfrowego Polsatu jest bardzo prosta i elastyczna. Możemy wybrać opcję praktyczną z umową na wybrane pakiety lub elastyczną i dowolnie żonglować wykupionymi pakietami, włączając je w dowolnym momencie, na 30 dni, a to wszystko bezpośrednio z poziomu dekodera.

A ile to kosztuje? Tylko tyle, ile musimy zapłacić za udostępnienie dekodera, czyli 10 zł/miesiąc w przypadku umowy na 24 miesiące (plus ewentualny koszt wybranego pakietu TV w opcji praktycznej). Możemy się też pokusić o jednorazowy wydatek 299 zł – wtedy urządzenie staje się naszą własnością, nie podpisujemy żadnej umowy, a pakiety włączamy, kiedy chcemy.





Cała reszta wydatków – czyli poszczególne pakiety telewizyjne – jest już wyłącznie w naszych rękach. Możemy je włączać w dowolnym momencie i płacić będziemy tylko za te, z których aktualnie korzystamy (tzw. oferta elastyczna). Ich ceny zaczynają się już od 20 zł/miesiąc za pakiet WYGODNY z 28 kanałami, natomiast dla bardziej wymagających użytkowników przewidziano pakiety KOMFORTOWY (45 kanałów za 30 zł/miesiąc), BOGATY (94 kanały za 60 zł/miesiąc) oraz dedykowane pakiety tematyczne, obejmujące kanały sportowe, filmowe i dziecięce.

W tym miejscu warto wspomnieć, że z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia użytkownicy telewizji internetowej OTT Cyfrowego Polsatu do 10 stycznia będą mogli cieszyć się dodatkowymi 38 kanałami bez żadnych opłat!

IPLA – telewizja na Twoich warunkach

IPLI nikomu raczej przedstawiać nie trzeba – to jedna z najpopularniejszych platform VOD w Polsce. Dużo lepszym pytaniem będzie „dlaczego warto się nią zainteresować?” Otóż powodów jest kilka, a wszystkie – w naszej ocenie – bardzo dobre.

Przede wszystkim IPLA jako platforma streamingowa oferuje nam niesamowitą swobodę. Wystarczy nam aplikacja, którą możemy zainstalować na smartfonie, komputerze, Smart TV, Apple TV, konsolach. A jeśli nie mamy dostępu do aplikacji, też nic straconego – dostęp do usługi można uzyskać także za pomocą strony internetowej w przeglądarce. Dzięki temu możemy z niej korzystać, gdzie chcemy i kiedy chcemy. Wybrane treści w serwisie można pobierać do pamięci urządzenia, aby odtworzyć je także bez dostępu do Internetu.



Swobodę mamy także w kontekście tego, co chcemy oglądać. IPLA daje nam dostęp do ponad 120 kanałów TV – filmowych, z serialami, informacyjnych, sportowych, dla dzieci itd. – do których dostęp mamy zawsze i wszędzie, nie tylko przed telewizorem. IPLA to także setki godzin miesięcznie relacji sportowych na żywo oraz platforma VOD z olbrzymią ofertą filmów i seriali, programów rozrywkowych, dokumentalnych, publicystycznych czy dla dzieci dostępnych na życzenie.

Warto pomyśleć o wykupieniu jednego z płatnych pakietów, które oferuje IPLA, a uzyskamy dostęp do materiałów bez reklam. Pakietów jest sporo i różnią się zawartością, dzięki czemu każdy powinien znaleźć taki, który najlepiej będzie mu odpowiadał zarówno pod względem zawartości, jak i ceny. Co ważne, te ostatnie są bardzo przystępne – zaczynają się już od 10 zł/mies. Warto pamiętać, że z pakietu możecie zrezygnować w dowolnym momencie. W prezentowniku polecamy dziś pakiety ipla Premium i iplaHBO na święta z bogatą biblioteką filmów, choć na stronie IPLI są także pakiety sportowe, informacyjne, rozrywkowe i dla dzieci.



IPLA PREMIUM

– setki filmów, w tym wiele hitów i klasyki, do których lubimy wracać,

– ulubione seriale, nowości oraz bogata biblioteka produkcji dla dzieci, a wszystko to bez reklam,

– opcja „pobierz”, która pozwala na zapisywanie plików na urządzeniach z systemem Android i iOS oglądanie ich offline nawet w momencie braku dostępu do internetu, np. w podróży.

Cena pakietu: 15 zł/mies.

Pakiet IPLA HBO to:

– filmowe hity prosto z kina,

– seriale: kultowe i nowości; pełne sezony, m.in. „Gra o Tron”, „Westworld”, „Opowieść Podręcznej”,

– bajki dla najmłodszych – od Disneya i wiele więcej,

– kanały TV: HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White; wszystkie w jakości HD,

– możliwość wypróbowania pakietu bez opłat,

– dostępność na smartfonie, tablecie, komputerze, Smart TV i Apple TV.

Cena pakietu: 20 zł/mies.

