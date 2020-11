Bestcena zawiesza działalność. Jak odzyskać pieniądze?

Bestcena była kiedyś miejscem z najlepszymi cenami telefonów. Problem polegał na tym, że urządzenia nie były sprzedawane tylko wypożyczane, co sprowadziło na serwis problemy w postaci między innymi kontroli finansowej ze strony fiskusa. Bestcena.pl już nie działa, ale są osoby, które wciąż nie odzyskały swoich pieniędzy.

Wiele osób dało się skusić na ceny serwisu Bestcena.pl i zdecydowało się dokonać tam "zakupu". W cudzysłowie, ponieważ - jak sam serwis kiedyś ogłosił - Bestcena tylko wypożyczała sprzęt, a nie sprzedawała. dzięki temu firma mogła zaoszczędzić na podatku VAT oraz zaoferować znacznie niższe ceny. Do tego procederu przyczepiła się administracja skarbowa, co było początkiem końca serwisu.

Wciąż jednak są osoby, które zamówiły telefon (czy inne urządzenia) na bestcena.pl, zapłaciły za to i nie otrzymały zamówionego produktu. Stefan Durina, szef Turbado, opublikował oświadczenie, w którym podaje, co takie osoby powinny zrobić, by odzyskać pieniądze:

jeśli płatność nastąpiła za pomocą karty kredytowej, należy skontaktować się z wydawcą karty lub bankiem, by skorzystać z funkcji chargeback,

jeśli zamówienie zostało tylko złożone, ale nie opłacone - tu problemu nie ma, ale trzeba zamówić wymarzony telefon (czy inny sprzęt) w innym miejscu,

jeśli płatność nastąpiła za pomocą przelewu, należy wypełnić formularz dostępny pod tym adresem i czekać na zwrot - Durina obiecuje, ze pieniądze zostaną wysłane po weryfikacji zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe.

Działalność serwisu Bestcena.pl, jak podaje Stefan Durina, została zawieszona z powodu problemów finansowych macierzystej firmy. Wciąż poszukiwany jest inwestor lub nabywca dla Bestceny, by serwis mógł wznowić swoją działalność.

Źródło tekstu: Bestcena