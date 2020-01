Apple zarabia w dwa tygodnie więcej na AirPods niż HTC na wszystkim w rok

​

​ O sytuacji HTC piszemy dość często. Tajwański producent jest jednym z najbardziej zasłużonych w historii całego Androida, jednak niestety przyszłość rysuje się w dość ponurych barwach.

HTC odnotował w minionym roku przychód 10 miliardów nowych dolarów tajwańskich (około 1,2 mld złotych). To o prawie 58% mniej niż w 2018 roku, kiedy HTC osiągnął przychód w kwocie 23,741 TWD. Jeszcze gorzej wygląda to jeśli porównamy to z rokiem 2017. Wtedy okaże się, ze firma z Republiki Chińskiej ma przychody aż o 84% mniejsze. Analityk Bloomberga Tim Culpan zauważa, że HTC zarabia teraz w ciągu roku na wszystkich swoich produktach mniej niż Apple na samych słuchawkach AirPods w ciągu dwóch tygodni.

Tyle o przychodach. A były jakieś zyski? Niestety nie. Nie wiemy jeszcze z jaką stratą HTC zamknie ten rok, jednak w ciągu trzech kwartałów straty wyniosły 7 miliardów TWD (ok. 0,89 mld złotych).

