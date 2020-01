HTC obniża ceny zestawów do VR z rodziny Vive Pro - nawet o 800 zł

Firma HTC rozpoczyna nowy rok dobrą wiadomością dla miłośników VR – obniża ceny wszystkich produktów z rodziny HTC Vive Pro nawet o 800 złotych. Dodatkowo, do każdego zakupionego pakietu Vive Pro, HTC dołącza w prezencie sześciomiesięczną subskrypcję na usługę Viveport.

Usługa ta daje dostęp do biblioteki aplikacji, gier i filmów VR.

Obniżka cen dotyczy następujących zestawów:

HTC Vive Pro HMD , w którego skład wchodzi: Vive Pro, okablowanie i zasilacz. Nowa cena: 2899 zł.

, w którego skład wchodzi: Vive Pro, okablowanie i zasilacz. Nowa cena: 2899 zł. HTC Vive Pro Full Kit, który oferuje: Vive Pro, okablowanie, zasilacz, dwie stacje bazowe Steam VR Base Stations 2.0 i dwa bezprzewodowe kontrolery z zasilaczem. Nowa cena: 5299 zł.

HTC Vive Pro stworzony został z myślą o entuzjastach VR, którzy potrzebują doświadczać wirtualnej rzeczywistości w jakości Pro – w jeszcze wyższej rozdzielczości i z najlepszym dźwiękiem. Vive Pro został wyposażony w dwa wyświetlacze AMOLED o łącznej rozdzielczości 2880x1600 pikseli, w certyfikowane słuchawki Hi-Res Audio z dźwiękiem 3D – które pozwolą użytkownikowi zanurzyć się głębiej w świecie VR – i w dwa mikrofony z funkcją aktywnej eliminacji szumów.

Pełny zestaw HTC Vive Pro zawiera stacje bazowe SteamVR 2.0 i kontrolery nowej generacji, które umożliwiają rozgrywkę w pozycji siedzącej lub stojącej na powierzchni dochodzącej nawet do 100 metrów kwadratowych (przy użyciu 4 stacji bazowych). Same gogle zaprojektowano i zoptymalizowano pod względem ergonomii i wygody użytkownika, a specjalna, przeprojektowana opaska z łatwą regulacją umożliwia dostosowanie zestawu do każdej głowy.

HTC Vive Pro specyfikacja techniczna:

Ekrany: Podwójny AMOLED o przekątnej 3,5"

Rozdzielczość: 1440 x 1600 pikseli na oko (łącznie 2880 x 1600 pikseli)

Częstotliwość: 90 Hz

Pole widzenia: 110 stopni

Dźwięk: słuchawki Hi-Res Audio i dźwięk 3D

Wbudowane mikrofony: dwa zintegrowane mikrofony

Złącza: USB-C 3.0, DisplayPort 1.2, Bluetooth

Czujniki: Czujnik zbliżeniowy, czujnik gyro, czujnik-G, czujnik IPD

Funkcje dodatkowe: Regulowana opaska na głowę, regulacja rozstawu źrenic, technologia śledzenia SteamVR, regulowane słuchawki, regulowany dystans soczewek.

Źródło tekstu: HTC