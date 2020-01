Insta360 One R - nowa kamera z wymiennymi modułami

Marka Insta360 oficjalnie zaprezentowała nową modułową kamerę Insta360 One R. W zależności od wykorzystanej części, można nią rejestrować filmy 360 stopni, nagrania w jakości 4K 60 fps lub FullHD 200 fps, a także wideo 5,3K 30 fps.

Kamera Insta360 One R zawiera 3 moduły, które umożliwiają nagrywanie filmów o różnych parametrach:

dwuobiektywowy moduł 360 stopni pozwala tworzyć dookólne wideo o rozdzielczości 5,7K ,

, "kamera akcji" to moduł z obiektywem 16,4 mm, pozwalającym nagrywać filmy 4K z szybkością do 60 klatek na sekundę oraz DullHD z szybkością do 200 klatek na sekundę (w trybie slow motion); ten element został wyposażony w 6-osiowy żyroskop,

moduł z obiektywem 14,4 mm, sygnowanym przez markę Leica, a także 1-calową matrycą o rozdzielczości 19 Mpix; maksymalna jakość nagrań to 5,3K 30 fps.

Główny element kamery (core) zawiera ekran LCD oraz złącze USB-C. Na zestaw składa się również moduły zasilania z baterią o pojemności 1190 mAh. W przyszłości dostępnych modułów ma być więcej - tak przynajmniej podaje producent kamery. Całość jest odporna na działanie wody zgodnie z normą IPX8, co pozwala na zanurzenie na głębokość do 5 m. Po zastosowaniu dodatkowego etui, można nurkować z kamerą nawet na głębokość 60 m.

We wszystkich trzech "obiektywowych" modułach kamery Insta360 One R zastosowano stabilizację obrazu FlowState, która zapewnia podobny efekt, jak przy użyciu gimbala. Dodatkowe funkcje, które zadbają o jakość rejestrowanych filmów, to między innymi Color Plus, HDR oraz NightShot. W funkcji AutoFrame zebrano algorytmy sztucznej inteligencji AI, które między innymi sugerują użytkownikowi najlepsze kadry do wykorzystania przy późniejszej obróbce materiału filmowego. Funkcja DeepTrack z kolei śledzi zaznaczony podczas edycji obiekt i blokuje go w środku kadru. Gdy obiekt ten zniknie i pojawi się ponownie, jest nadal poprawnie identyfikowany.

Więcej informacji o kamerze można znaleźć na stronie insta360.com, a możliwością urządzenia można się przyjrzeć na zamieszczonych poniżej filmach.

Ile to kosztuje?

Kamerę Insta360 One R można kupić między innymi w oficjalnym sklepie internetowym producenta, pod adresem shop.insta360.com. Do wyboru mamy różne kombinacje modułów, w tym:

360 Edition (core + battery base + kamera 360 stopni + uchwyt montażowy) - 479,99 euro (2038 zł),

(2038 zł), 1 Inch Edition (core + battery base + kamera z obiektywem Leica + uchwyt montażowy) - 599,99 euro (2548 zł),

(2548 zł), 4K Edition (core + battery base + kamera 4K + uchwyt montażowy) - 339,99 euro (1444 zł),

(1444 zł), Twin Edition (core + battery base + kamera 360 stopni + kamera 4K + uchwyt montażowy) - 509,99 euro (2166 zł),

(2166 zł), Aerial Edition - Mavic Pro (core + battery base + vertical battery base + kamera 360 stopni + mocowanie do drona + osłony obiektywu + uchwyt montażowy) - 599,99 euro (2548 zł).

Insta360 One R Twin Edition

Źródło tekstu: insta360.com, optyczne.pl