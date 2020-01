Xiaomi Mi 10 5G już trafił do sklepu on-line: znamy specyfikację i cenę

Wraz z początkiem roku zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji na temat kolejnej wielkiej premiery Xiaomi – flagowca Mi 10 i jego wersji na sterydach - Mi 10 Pro. Ten pierwszy właśnie pojawił się w ofercie jednego ze sklepów internetowych i znamy jego specyfikację oraz cenę. Oczywiście pojawił się tam przedpremierowo i nieoficjalnie.

Zobacz: Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro – wiemy więcej o specyfikacji

Za najnowszy wyciek informacji odpowiada niemiecki sklep o-line CECT SHOP, który specjalizuje się w sprzedaży chińskich smartfonów, dostarczając je na całym świecie. Smartfon opisany jako Xiaomi Mi 10 5G cały czas jest w jego ofercie z dopiskiem „wkrótce dostępny”. Cena dla Europy ustalona została na 599 EUR, czyli 2545 zł. Kwota ta dotyczy wariantu 12 + 256 GB z chińskim ROM-em. Wersja międzynarodowa z odblokowanym bootloaderem kosztuje 609 EUR, czyli 2587 zł. Cóż dostaniemy za taką kwotę?

Informacje ujawnione przez CECT SHOP w dużej części pokrywają się ze wcześniejszymi przeciekami na temat smartfonu. Xiaomi Mi 10 wyposażony jest w zakrzywiony na brzegach ekran AMOLED o przekątnej 6,57 cala Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, wsparciem HDR10+ i certyfikatem TÜV Rheinland. Chronić go będzie szkło Gorilla Glass 6.

Zobacz: Xiaomi Watch Color zaprezentowany i już dostępny w sprzedaży. Cena zachęca, specyfikacja też

Za sprawną pracę odpowiadać ma układ Snapdragon 865 2,84 GHz z GPU Adreno 650. Do tego użytkownik otrzyma 12 GB pamięci RAM LPDDR4X (chociaż powinna być też dostępna wersja 8 GB). Pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 2.1 ma z kolei 256 GB lub 512 128 GB.

Funkcje komunikacyjne zapewni modem 5G, Bluetooth 5.1 z aptX HD i TrueWireless Stereo Plus, NFC, Wi-Fi ac 2,4 GHz / 5 GHz, Dual SIM, a za lokalizację odpowiadać będzie odbiornik GPS, GLONASS, BeiDoi i Galileo.

Zobacz: Amazfit T-Rex i Amazfit Bip S – smartzegarkowe nowości Xiaomi na CES 2020. Wodoszczelne, z GPS, tanie...

Zobacz: Europejskie Xiaomi Mi 9T otrzymują Androida 10

Z tyłu wykonanej ze szkła i metalu obudowy w kolorze niebieskim znajdzie się poczwórny aparat z główną matrycą 64 Mpix (f/1,8), a dodatkowe aparaty to 12 Mpix (f/2,2, szeroki kąt), 8 MPix (f/2,4, teleobiektyw) i 2 MPix (f/2,4, makro) – a więc jest to nieco inna specyfikacja, niż ujawniona pod koniec grudnia, wtedy było mowa o bogatszym połączeniu. Przedni aparat to z kolei para 32 MPix i 8 Mpix.

Xiaomi Mi 10 5G otrzyma baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym Qi 40 W. Wymiary nowego flagowca Xiaomi to: 162,3 x 75,1 x 8,9 mm, a waga: 204 g.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 w wariancie MIUI 11.

Zobacz: Xiaomi Mi Band 5: większy ekran, NFC z Google Pay…

Źródło tekstu: CECT SHOP