Fibaro Home Center 3: nowe urządzenie do zarządzania inteligentnym domem

Poznańska firma zaprezentowała w Las Vegas (CES 2020) nową centralkę do sterowania sprzętem smart home. Urządzenie Home Center 3 jest szybsze, bezpieczniejsze i bardziej wszechstronne od swojego poprzednika. Zarządzanie inteligentnym domem odbywa się w niej za pomocą protokołów radiowych Z-Wave, Nice i ZigBee oraz łączności Wi-Fi.

Centrala Home Center 3 pozwala na zarządzanie nie tylko urządzeniami Fibaro, z już zintegrowanymi z systemem produktami działającymi w protokole Z-Wave, ale również z niemal 100 urządzeniami Nice oraz z wieloma dostępnymi na rynku produktami komunikującymi się w standardzie protokołu ZigBee. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu mocnych komponentów i chipów przygotowanych pod aktualizacje oprogramowania wprowadzające nowe funkcje. Centrala podłączona może zostać do sieci poprzez port Ethernet lub Wi-Fi, dzięki czemu stanąć może w dowolnym miejscu w domu. Jak podaje producent, to obecnie najbardziej zaawansowana centrala na rynku smart home, która z czasem zyska jeszcze więcej możliwości.

- Rynek smart home rozwija się w kierunku rozwiązań przyjaznych użytkownikom. Do tego potrzebne są urządzenia, które potrafią się ze sobą łączyć. Dzięki nim użytkownik będzie mógł poczuć się komfortowo, ale smart home zadba też o jego kieszeń, automatycznie oszczędzając energię elektryczną czy ogrzewanie. Trendem napędzającym rynek jest starzejące się społeczeństwo. W przyszłości inteligentny dom będzie zapewniał opiekę dla osób starszych, monitorując stan ich zdrowia i ułatwiając im codzienne funkcjonowanie. Kolejnym trendem są inteligentni asystenci głosowi, którzy pojawiają się w coraz większej liczbie domów i wkrótce będą mówić w większej liczbie języków.

- powiedział Bartosz Buczyński, Product Director Fibaro w rozmowie z agencją Newseria Biznes

Nowa centralka Fibaro to kolorystyczne połączenie czerni z miedzią oraz prostej i eleganckiej konstrukcji. Dzięki temu nowe urządzenie może postawić obok innych sprzętów RTV, nie wstydząc się jego wyglądem. Obudowa Home Center 3 została wykonana z tworzywa sztucznego. Jest ona przyjemna w dotyku dzięki rozwiązaniu soft touch i nie zbiera odcisków palców.

Bezpieczeństwo i stabilność

Bezpieczeństwo i stabilność systemu inteligentnego domu stanowią dla Fibaro kluczową kwestię. Z tego powodu producent współpracuje z takimi firmami jak Kaspersky, dzięki czemu jest w stanie zapewnić wysokiej klasy ochronę przed cyberatakami. Zabezpieczenie przed hackerami stanowi szyfrowana transmisja danych, zarówno w połączeniach lokalnych, jak i zewnętrznych. Nowa centralka wykorzystuje też mocne, wysokojakościowe komponenty, co daje jej możliwość działania tylko lokalnie i w przypadku braku dostępu do chmury zapewnienie kluczowych funkcjonalności domu. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko, że system alarmowy przestanie działać, gdy operator sieci postanowi odłączyć Internet, na przykład chcąc przeprowadzić konserwację łącza.

Kolejnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo są podwójna kopia zapasowa systemu w urządzeniu oraz chmurze, a także demon monitorujący poprawność działania systemu. Dzięki wykorzystaniu 4-rdzeniowego procesora czy 2 GB pamięci RAM, Home Center 3 umożliwia szybszą i równoległą realizację zadań niż jakiekolwiek inne urządzenie tego typu na rynku. Podczas prac nad nową centralą kładziono duży nacisk na harmonię działania zarówno hardware'u, jak i software'u. Dzięki zastosowaniu i skrupulatnie testowanych komponentów i wydajnego oprogramowania uzyskano bardzo dobre wyniki szybkości działania przy zachowaniu stabilności i przewidywalności systemu.

- Zależy nam na dostarczaniu ciekawych rozwiązań, stąd w Home Center 3 znajdziemy wiele unikalnych funkcjonalności. Mowa nie tylko o bezpieczeństwie czy komforcie, ale też o zarządzaniu urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, otwartym ekosystemie, w którym możemy znaleźć kilkaset różnych urządzeń korzystających z różnych protokołów.

- podkreślił Adam Krużyński, prezes zarządu Fibaro

Centrala Home Center 3 uzyskała certyfikat niezależnej jednostki badawczej VDE dla bezpieczeństwa elektrycznego: CB Certificate oraz EU-Type Examination Certificate.

Dla początkujących i ekspertów

Centrala została wyposażona w intuicyjny konfigurator, który przeprowadza użytkownika przez instalację systemu krok po kroku, uwzględniając ustawienie odpowiednich automatyzacji oraz wielu przydatnych, rozwiązujących najbardziej wysublimowane potrzeby użytkowników funkcjonalności (np. sceny, scenariusze). Dzięki temu każdy może stworzyć inteligentny dom Fibaro u siebie. Bardziej zaawansowani użytkownicy i eksperci powinni docenić setki kluczowych funkcji, które pomogli stworzyć na bazie własnych doświadczeń, a wśród nich możliwość konfiguracji automatyzacji za pomocą takich narzędzi jak sceny blokowe, zdarzenia LUA czy Quick Apps.

- Urządzenia smart powinny pozwalać na realizację zadań i usług dla domowników w sposób wymagający ich jak najmniejszego udziału. Użytkownicy inteligentnych domów najczęściej wybierają te urządzenia, które pozwalają im zarządzać klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem i roletami. Dzięki temu mogą nimi sterować w wygodny sposób, co przekłada się też na oszczędność. Przykładowo, ogrzewanie może zapewniać odpowiednią temperaturę, a kiedy otworzymy okna, będzie wyłączać się automatycznie, dzięki czemu nie marnujemy energii.

- dodał Bartosz Buczyński

Home Center 3 - specyfikacja

Wymiary: 220 x 140 x 35 mm,

Ośmiordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 (1,2 GHz),

2 GB RAM-u, 8 GB pamięci masowej,

Zakresy częstotliwości radiowych: Z-Wave (500): 868,0-868,6 MHz, 869,7-870,0 MHz, OOK, FSK, GFSK; 433,54-433,92 Mhz, 868,3-868,94 MHz, ZigBee: 2405-2480 MHz, Wi-Fi (802.11 b/g/n/a/ac): 2400-2483 MHz, 5150-5350 MHz, Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz,

Zasilanie: 12 V DC.

Premiera centrali Fibaro Home Center 3 zbiega się z 10. rocznicą powstania firmy. To idealna okazja na udostępnienie nowego produktu, który łączy przełomowe możliwości hardware’owe z projektowaniem skupionym na doświadczenie użytkownika (UX). Urządzenie zostało stworzone w ścisłej współpracy z użytkownikami Fibaro oraz instalatorami, odpowiadając na ich potrzeby oraz dając możliwości rozwoju systemu inteligentnego domu i gotowość na technologię przyszłości. Bardzo duży nacisk położono także na intuicyjności użytkowana i prostotę interface BUI (dostępną w 10 wersjach językowych, w tym polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i włoskiej), którą powinni docenić instalatorzy systemu Fibaro.

Źródło tekstu: Fibaro, Newseria.pl