Huawei P30 Lite New Edition trafił do Europy

Nowa wersja średniopółkowego smartfonu firmy Huawej trafiła do Europy. Model P30 Lite New Edition to obejście amerykańskich sankcji - urządzenie niewiele różni się sprzętowo od swojego pierwowzoru, dlatego mogło trafić na rynek z mobilnymi usługami Google na pokładzie.

Huawei P30 Lite New Edition to smartfon wyposażony w 6,15-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2312 pikseli. W jego górnej części mieści się małe wcięcie z obiektywem przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0) - było: 24 Mpix. Tylny aparat składa się z trzech części: 48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.4 (ultraszerokokątny, 120°) + 2 Mpix f/2.0 (czujnik głębi).

Zobacz: Huawei P30 Lite w katalogu TELEPOLIS.PL

Zobacz: Test telefonu Huawei P30 Lite - świetny tryb nocny to nie wszystko

Smartfon jest napędzany chipsetem Kirin 710 - tu nic się nie zmieniło w stosunku do oryginału. Towarzyszy mu 6 GB pamięci RAM oraz 256 GB przestrzeni na dane (było: 4 GB + 128 GB), rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 512 GB). Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 3340 mAh z szybkim ładowaniem 18 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z interfejsem EMUI 9.1.

Nowa wersja Huaweia P30 Lite trafiła do sprzedaży we Włoszech, o czym informuje portal androidworld.it. Cena urządzenia wynosi 349 euro (1482 zł), o 20 euro mniej niż poprzedniej wersji. Gdy oryginalny P30 Lite wszedł na polski rynek, kosztował 1599 zł.

Zobacz: Huawei P40 Pro z pięcioma aparatami pokazany na renderach

Zobacz: Fossil na CES 2020: nowe projekty zegarków Gen 5, Sport i Hybrid HR

Sprzedaży smartfonu we Włoszech towarzyszy promocja, w której do 9 lutego do zestawu dołączane są słuchawki bezprzewodowe Huawei Freelace. Kupując nowy model w sklepie internetowym Huaweia lub w sklepie stacjonarnym chińskiej firmy w Mediolanie, za dodatkowe 1 euro można otrzymać odzież z kolekcji Annakiki X Huawei.

Źródło tekstu: androidworld.it