CES 2020: Netatmo prezentuje Inteligentny Zamek i Klucze

Jutro w Las Vegas oficjalnie ruszają targi CES 2020, ale już dzisiaj firmy zaczynają prezentować swoje najciekawsze nowości. Netatmo, producent urządzeń smart home, zademonstrował swój najnowszy zestaw automatyki domowej – Inteligentny Zamek i Klucze.

Przedstawiony przez Netatmo zestaw pozwala na proste i bezpieczne zarządzanie dostępem do domu. Otwieranie i zamykanie drzwi odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej Netatmo Security lub przy użyciu tzw. inteligentnego klucza, który działa podobnie jak klasyczny klucz. Użytkownik może skonfigurować dowolną liczbę inteligentnych kluczy dla danego zamka i dezaktywować zgubiony lub skradziony klucz. Możliwe jest także zdalne udzielanie dostępu do mieszkania gościom z dowolnego miejsca. W zestawie znajdują się trzy klucze, a kolejne można dokupić w razie potrzeby.

Jeżeli użytkownik chce dać dostęp do mieszkania gościom, wysyła im zdalnie zaproszenie na smartfon poprzez aplikację. Zaproszenie zastępuje klucz do drzwi, więc nie ma potrzeby np. zostawiania kluczy u sąsiada lub pod wycieraczką. W przypadku tymczasowego najmu dostęp do mieszkania można cofnąć po zakończeniu pobytu gości. Wszystko to można zrobić zdalnie i nie wymaga obecności wynajmującego na miejscu.

Inteligentny zamek Netatmo został zabezpieczony przeciwko włamaniom fizycznym i informatycznym. Ma certyfikaty A2P, BZ+ i SKG określające wymogi, którym odpowiadają najbezpieczniejsze zamki w Europie. Działa za pośrednictwem technologii Bluetooth i nie jest połączony z internetem. Z inteligentnymi kluczami, których nie można modyfikować bez autoryzacji, ani podrobić, łączy się za pośrednictwem NFC. W przypadku zgubienia lub kradzieży kluczy dostęp do domu można łatwo zabezpieczyć. Będąc w pobliżu zamka, użytkownik może dezaktywować utracone klucze jednym kliknięciem na smartfonie. Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych, upoważnienia dostępu i dane identyfikacyjne każdego klucza przechowywane są w zamku, a nie w chmurze.

Zamek wyposażony jest w akcelerometr, który wykrywa wibracje związane z ewentualną próbą włamania. Użytkownik ma dostęp do historii korzystania z drzwi wejściowych poprzez aplikację. Gdy znajduje się w zasięgu połączenia Bluetooth zamka, może sprawdzić, czy nie doszło do próby sforsowania drzwi.

Zamek Netatmo można wstawić w miejsce cylindra klasycznego zamka w drzwiach. Wyposażony jest w baterię o dwuletnim okresie działania. Gdy bateria jest bliska wyczerpania, użytkownik jest informowany sygnałem dźwiękowym przy zamykaniu bądź otwieraniu drzwi lub poprzez powiadomienie w aplikacji. Gdy bateria jest całkowicie wyczerpana, użytkownik może skorzystać z awaryjnego podłączenia za pomocą przewodu microUSB, aby otwierać drzwi do czasu wymiany baterii.

Wszystkie funkcje Inteligentnego Zamka i Kluczy Netatmo są dostępne bez dodatkowych opłat – nie jest wymagany żaden abonament. Zestaw jest kompatybilny z Apple HomeKit.

Źródło tekstu: Netatmo