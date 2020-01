Pajacyki, czyli smartpalec za jedyne 50 euro

Masz dość swojego głupiego domofonu, ekspresu do kawy z przyciskami albo wzmacniacza Unitra bez pilota? Nadchodzi rozwiązanie twoich problemów, które kosztuje tylko 48,95 euro za sztukę.

Keymitt Push to smartpalec, który jest o niebo lepszy od twojego zwyczajnego palca. Urządzenie wciśnie za ciebie dowolny przycisk, a ty nie musisz ruszać się z miejsca. Wystarczy, że przygotujesz odpowiednią akcję w oprogramowaniu swojego smartdomu albo wydasz polecenie ze smartfonu.

Zupełnie jakby twoje stare, głupie AGD nagle stało się smart. Możesz w ten sposób włączać ekspers do kawy (chyba że ma przyciski dotykowe), otwierać bramę domofonem, a nawet wyłączać budzik bez sięgania do niego z łóżka – nie wiem po co, ale producent zapewnia, że to możliwe.

Keymitt Push zastąpi ci palec

Keymit Push to nowy produkt firmy Keymit, która niedawno debiutowała na rynku inteligentnych zamków. Keymitt Smart Lock okazał się dość ciekawy – urządzenie obraca kluczem w zamku lub „gałką”, dzięki czemu pozwala otworzyć niemal dowolne drzwi smartfonem. Bardzo sprytne!

O Keymitt Push nie mogę tego powiedzieć. To prosty robot, który naciska dowolny przycisk z siłą 1,6 kG (163 N). Robota należy zamontować nad przyciskiem z użyciem taśmy Velcro (rzepa) z zestawu. Gumowa końcówka wciskająca przyciski pokonuje dokładnie 10 mm.

Keymitt Push łączy się z centralką Keymitt przez Bluetooth i za jej pośrednictwem odbiera polecenia. Centralka może współpracować z Asystentem Google, IFTTT, Alexą, Apple HomeKit i Siri, mamy więc sporą dowolność konfiguracji.

Nie wystarczy więc kupić jedno urządzenie – trzeba wyposażyć się w cały system. Co dostaniesz w zamian? Dwoma takimi przyciskami możesz na przykład… włączać i wyłączać światło, jeśli masz tradycyjny przełącznik. Wyrzuć smartżarówki, nadchodzi prawdziwa rewolucja! Obsługa jednego przełącznika będzie kosztowała niecałe 100 euro i gustownie oszpeci ci ścianę.

W najgorszej sytuacji są właściciele ekspersów do kawy z panelem dotykowym.

Sam przycisk kosztuje w chwili pisania artykułu 48,99 euro. Zestaw z zamkiem i centralką możesz mieć za 228,99 euro. Sprzęt jest obecnie dostępny w przedsprzedaży, wysyłka została zaplanowana na koniec stycznia.

Źródło zdjęć: Keymitt

Źródło tekstu: Keymitt