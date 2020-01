Szef Samsunga ujawnił nazwę następcy Folda i potwierdził serię Galaxy S20

Podczas targów CES 2020 w Las Vegas, które właśnie dobiegają końca, podobno odbyło się tajne spotkanie z CEO Samsung Mobile, podczas którego ujawniona została nazwa nadchodzącego składanego smartfonu koreańskiego producenta. Potwierdzono również, że nowa seria flagowców trafi na rynek jako Galaxy S20.

Jak podają koreańskie media, DJ Koh podczas spotkania z partnerami i kluczowymi klientami ujawnił, że smartfon znany do tej pory jako Galaxy Fold 2, trafi na rynek pod nazwą Galaxy Bloom. Dowodzić tego ma niewyraźne zdjęcie, które podobno zostało na szybko zrobione w czasie tego wydarzenia (poniżej).

Zobacz: Samsung przyznał w końcu, jak sprzedał się Galaxy Fold. Nowy Fold 2 ze Snapdragonem 855

Zobacz: Galaxy Fold to więcej niż smartfon. Recenzja składanego Samsunga

Grupą docelową dla nowego urządzenia mają być młode kobiety. Świadczyć o tym ma nazwa oraz porównanie telefonu do rozkładanej puderniczki (zdjęcie tytułowe). Galaxy Bloom będzie miał zginany wyświetlacz, który w przeciwieństwie do tego, co zastosowano w modelu Galaxy Fold, będzie pokryty warstwą ultracienkiego szkła (w Foldzie był plastik). Nowy "składak" ma umożliwić nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K i będzie dostępne w wariantach 4G i 5G.

Szef Samsung Mobile potwierdził też nazwy smartfonów z nadchodzącej serii flagowców. Będą to Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra. W ten sposób koreański gigant chce świętować rozpoczęcie nowej dekady. Światowa premiera serii Galaxy S20 oraz składanego Galaxy Bloom odbędzie się 11 lutego 2020 roku w San Francisco.

Zobacz: Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra – znamy więcej szczegółów dzięki futerałom

Zobacz: [Aktualizacja] Samsung Galaxy S20 i Fold 2 – zobaczymy je już 11 lutego

Źródło zdjęć: ajunews.com

Źródło tekstu: ajunews.com