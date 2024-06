Apple oskarżony o to, że płaci mniej kobietom

Amerykański gigant technologiczny, Apple został oskarżony o zaniżanie wynagrodzeń kobietom. Akt oskrażenia został złożony w tym tygodniu w sądzie w San Francisco i dotyczy aż 12,000 kobiet pracujących dla Apple.

Oskarżenie zostało przygotowane przez dwie kobiety, które pracowały w Apple po 10 lat i uważają, że firma od dawna świadomie zaniża wynagrodzenia kobiet w działach inżynieringu, marketingu i AppleCare.

- możemy przeczytać w komentarzu firmy Apple do tej sytuacji.

Kobiety wnoszące pozew reprezentowane są przez kancelarię Outten & Golden oraz Cohen Milstein Sellers & Toll. Prawnicy tych firm znani są w USA z sukcesów w podobnych procesach. W zeszłym roku wywalczyły wartą 215 milionów dolarów ugodę z gigantem finansowym Goldman Sachs.

Apple was sued by two female employees who claim it “systemically” pays women less than their male counterparts for similar work https://t.co/Rqz6CuLnRL