Wpadka Google, zniknęły miliardy z funduszu emerytalnego

Okazało się, że nawet tak poważny usługodawca jak Google Cloud może zrobić błąd. Przypadkowo usunął fundusz emerytalny wart miliardy dolarów. Czy ta historia ma happy end?

Google Cloud pomaga milionom użytkowników zapisywać i przechowywać dane i pilki na zaszyfrowanej platformie. Nic więc dziwnego, że jakiekolwiek zakłócenia w usługach w Google Cloud wywołują za każdym razem strach u milionów osób. Gdy usługa ta zrobi poważniejszy błąd, może to przynieść naprawdę opłakane skutki. Zniknięcie miliardów z fundusza emerytalnego było jedną z większych wpadek GoogleClud i dotknęło miliony ludzi.

Google Cloud - pieniądze znikają z kont na oczach ludzi

Taka sytuacja miała miejsce naprawdę i przydarzyła się członkom UniSuper, australijskiego funduszu emerytalnego. Google Cloud przez tydzień uniemożliwiał dostęp do kont dla ponad pół miliona członków funduszu, co oznaczało, że nie mogli oni śledzić swoich funduszy, a co gorsza - na niektórych kontach pojawiały się przypadkowe kwoty, oczywiście dużo niższe niż rzeczywiste.

Władze funduszu emerytalnego skontaktowalły się ze spanikowanymi członkami funduszu i zapewniły ich, że usilnie pracują nad rozwiązaniem problemu i wkrótce wszystkie konta będą z powrotem dostępne on-line. Mail od dyrektora generalnego UniSuper, Petera Chuna, z uspokajającymi informacjami, został wysłany do pół miliona osób.

Zakłócenia w chmurze to zawsze problem

Problemy spowodowane zakłóceniami w chmurze stanowią poważny problem dla wielu firm, które bazują na technologii, zapewniającej bezpieczeństwo danych. Utrata emerytury zawsze budzi niepokój i sieje panikę, wszak to są ciężko zarobione pieniądze. Sytuacja, w tym przypadku, była tak poważna, że nawet gigant Google skontaktował się z pokrzywdzonymi członkami funduszu, aby poinformować ich o zaistniałej awarii i przeprosić za niedogodności.

Zakłócenia wynikały z bezprecedensowej sekwencji zdarzeń, w wyniku których niezamierzona błędna konfiguracja podczas świadczenia usług Private Cloud firmy UniSuper ostatecznie doprowadziła do usunięcia subskrypcji Private Cloud firmy UniSuper.

- uspakajał dyrektor generalny Google Cloud, Thomas Kurian

A wy jakbyście zareagowali, gdyby nagle zniknęły pieniądze z waszego konta?

