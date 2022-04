Google: jak chronić dane? Poznaj najważniejsze stuczki

Dowiedz się, jak chronić swoje firmowe dane przed cyberatakami oraz w jaki sposób usprawnić i zautomatyzować pracę zespołu w chmurze.

„Bezpieczeństwo i automatyzacja pracy w chmurze” to obowiązkowy punkt w kwietniowym kalendarzu wydarzeń online dla wszystkich osób, które chcą poznać zaawansowane funkcje służące do ochrony firmowych danych. Spotkanie może zainteresować zarówno użytkowników Google Workspace (dawniej G Suite), jak i przedsiębiorców poszukujących ciekawych rozwiązań i zastosowań, które usprawnią ich codzienną pracę.

Wydarzenie ma charakter zdalny i odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 10:00-11:45. Organizatorem spotkania jest FOTC – partner Google Cloud.

Prelegenci skupią się przede wszystkim na aplikacjach dostępnych w ramach pakietu Google Workspace. Zademonstrują, jak w codziennej pracy wykorzystać 100% możliwości aplikacji Google Workspace i zwiększyć bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy w chmurze? Poznaj najciekawsze wskazówki

Podczas wydarzenia „Bezpieczeństwo i automatyzacja pracy w chmurze” dowiesz się, jak:

analizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem i prywatnością w domenie Google;

tworzyć szczegółowe zasady kontroli dostępu do aplikacji, oparte np. na tożsamości użytkownika czy adresie IP;

lepiej chronić dane firmowe przed wyciekami i cyberatakami;

stworzyć prostą aplikację biznesową w AppSheet bez znajomości programowania;

zautomatyzować codzienne procesy w firmie;

zarządzać zmianą podczas wdrażania nowych rozwiązań w firmie.

Do grona prelegentów należą przedstawiciele firmy FOTC – Rafał Wiśniewski (Head of Google Workspace) i Mateusz Jankowski (Cloud Sales Specialist). Na wirtualnej scenie wystąpi również Kacper Ptasiński, który piastuje stanowisko Customer Engineera w Google Cloud.

Aplikacja beż użycia kodu? Dowiedz się, jak ją stworzyć krok po kroku

Podczas wcześniejszych spotkań dużym zainteresowaniem cieszył się przede wszystkim temat tworzenia prostych aplikacji bez użycia kodu. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej! Dlatego prezentacja może szczególnie zaciekawić tych, którzy nie posiadają wiedzy na temat kodowania, a chcieliby stworzyć program, który posłuży na przykład do generowania sprawozdań ze sprzedaży, zarządzania asortymentem czy wypełniania wniosków urlopowych. No-code to nowy trend w tworzeniu aplikacji biznesowych, który pozwala skupić się na firmowych procesach. Dzięki temu firmy nie muszą już tracić czasu na programowanie i mogą o wiele szybciej osiągać założone cele biznesowe.

Podczas spotkania Kacper Ptasiński z Google Cloud zaprezentuje na żywo proces tworzenia aplikacji przy użyciu narzędzia AppSheet – platformy do tworzenia własnych responsywnych aplikacji mobilnych i internetowych, która dostępna jest w ramach pakietu Google Workspace Enterprise.

