Apple i Meta tarapatach. Chodzi o nowe europejskie przepisy

Komisja Europejska bierze pod lupę działania Apple. Chodzi o przestrzeganie nowych przepisów o rynkach cyfrowych.

Wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej aktu o rynkach cyfrowych (DMA) miało otworzyć mniejszym dostawcom usług możliwość rywalizowania na równych warunkach z wielkimi korporacjami pokroju Google i Mety. Giganci znaleźli jednak szereg furtek, pozwalających im na utrzymanie dotychczasowej dominującej pozycji. Komisja Europejska bacznie obserwuje sprawę.

Margrethe Vestager, Europejska Komisarz ds. Konkurencji, skrytykowała publicznie działania Apple i Mety, które "otwierając" swoje ekosystemy, wprowadziły szereg nowych opłat.

Apple na celowniku Komisji Europejskiej

W przypadku Apple chodzi przede wszystkim o tzw. "Core Technology Fee", czyli specjalną opłatę dla developerów, których aplikacje zostały pobrane ponad milion razy. Zdaniem komentatorów skutecznie blokuje ona możliwość dystrybuowania swoich aplikacji poza AppStore mniejszym twórcom, a w niektórych przypadkach może wręcz doprowadzić do ich bankructwa.

Vestager nie wyraziła jednoznacznego stanowiska na temat legalności nowej struktury opłat oferowanych przez Apple. Zasugerowała jednak, że Komisja Europejska bada sprawę i jest gotowa podjąć odpowiednie kroki, by wymusić na gigancie przestrzeganie przepisów DMA.

Subskrypcja na Facebooku niezgodna z prawem?

W analogicznym tonie komisarz skrytykowała stosowanie argumentu bezpieczeństwa jako straszaka, który ma zniechęcić użytkowników, do korzystania z usług alternatywnych dostawców.

W przypadku Mety zarzuty dotyczą nowego modelu subskrypcyjnego. Dla użytkowników Facebooka i Instagrama jedynym sposobem, by uniknąć personalizowanych reklam, jest opłacanie abonamentu. Komisja ma zastrzeżenia co do zgodności takiej praktyki z przepisami DMA i będzie się bliżej przyglądać sprawie.

Jak na razie żadne konkretne działania przeciwko gigantom nie zostały podjęte. Niewykluczone jednak, że już niebawem usłyszymy o pierwszych karach wydanych w związku z przepisami DMA.

Zobacz: Akt o usługach cyfrowych w Polsce. Ruszyły konsultacje nowych przepisów

Zobacz: Apple drwi z Europejczyków. Instalowanie aplikacji spoza App Store to ściema

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reuters