Apple liderem rynku smartfonów w Chinach, Huawei poza podium – październik 2021

Rynek smartfonów w Państwie Środka ostatnio mocno się zmienia. Najpierw amerykańskie sankcje nałożone na firmę Huawei sprawiły, że producent ten stracił pozycję lidera, a nawet wypadł poza podium. W październiku 2021 roku na najwyższy stopień podium wskoczyła firma Apple. Amerykanom bardzo w tym pomogła najnowsza seria iPhone'ów, dzięki którym sprzedaż smartfonów Apple wzrosła o 46% miesiąc do miesiąca. Dla porównania, w tym samym czasie cały chiński rynek smartfonów urósł zaledwie o 2%.

Zobacz: Apple pomoże spisać obywateli Ukrainy w 2023

Zobacz: Apple wstrzymuje sprzedaż iPhone'ów i innych. Przyczyną inflacja

Od czasu upadku Huaweia najwyższa pozycja w Chinach zmienia właściciela. Oppo stało się numerem 1 w styczniu 2021 roku, podczas gdy Vivo osiągnęło najwyższą pozycję w marcu 2021 roku. Dynamika rynku zmieniła się ponownie w październiku, a Apple stał się nowym OEM nr 1 po raz pierwszy od grudnia 2015 roku. Było to spowodowane sukcesem serii iPhone 13, która została również wprowadzona taniej niż seria iPhone 12 w Chinach. Huawei był odporny w segmencie premium w Chinach, ale wydaje się, że teraz się to zmienia. Apple, ze swoim silnym kapitałem marki, zyskuje maksimum z luki pozostawionej przez Huawei w segmencie premium. Apple mogłoby zyskać więcej, gdyby nie niedobory, zwłaszcza w przypadku wersji Pro. Mimo to Apple zarządza swoim łańcuchem dostaw lepiej niż inni producenci OEM.

– powiedział Tarun Pathak, dyrektor ds. badań w Counterpoint Research

Ze względu na problemy z dostawami, normalny czas oczekiwania na iPhone'a 13 Pro i iPhone'a 13 Pro Max wynosi od czterech do pięciu tygodni w Chinach. Niektórzy chińscy klienci decydują się dopłacić, by natychmiast otrzymać nowe telefony. Ogólnie rzecz biorąc, rynek chiński był powolny przez cały rok, a wzrost Apple'a jest pozytywnym znakiem. Wskazuje to, że chińscy użytkownicy smartfonów szybko dojrzewają i chcą kupić więcej wysokiej klasy urządzeń, co może być dobrą okazją dla marek. Łańcuch dostaw priorytetowo traktuje również urządzenia z wyższej półki w obliczu niedoborów.