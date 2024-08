Straciłeś dowód osobisty? Sprawdź, co musisz zrobić

Utrata dowodu osobistego może prowadzić do wielu problemów, w tym ryzyka wykorzystania danych osobowych przez oszustów. Zobacz, co musisz zrobić, gdy zdarzy się to Tobie.

Wakacyjne wyjazdy to czas relaksu i odkrywania nowych miejsc, ale również okres, w którym ryzyko zgubienia lub kradzieży dokumentów znacząco wzrasta. Zmiana otoczenia, odwiedzanie zatłoczonych miejsc oraz częste korzystanie z dowodu osobistego, na przykład przy zameldowaniu w hotelu czy wynajmie samochodu, mogą prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. W lipcu 2024 roku odnotowano ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń utraty dowodu osobistego. Od momentu uruchomienia usługi online, skorzystało z niej już ponad 250 tysięcy osób.

Coraz więcej zgłoszeń

Podczas wakacji liczba zgłoszeń utraty dowodu osobistego wyraźnie wzrasta. Ferie, wakacje i inne okresy zwiększonej aktywności turystycznej to czas, kiedy ludzie często przebywają w zatłoczonych miejscach takich jak plaże, lotniska czy centra turystyczne. Niestety, te warunki sprzyjają zarówno przypadkowej utracie, jak i kradzieży dokumentów. Dlatego warto wiedzieć, jak szybko i sprawnie zgłosić utratę dowodu, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych problemów.

Straciłeś dowód i co dalej?

Jeśli zgubisz dowód osobisty lub zostanie on uszkodzony, powinieneś niezwłocznie zgłosić ten fakt. Można to zrobić na dwa sposoby: osobiście w urzędzie gminy lub przez internet za pomocą e-usług. Dla osób przebywających za granicą, zgłoszenie powinno zostać przekazane do najbliższego konsulatu – osobiście, listownie lub faksem. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód natychmiast. W przypadku kradzieży dokumentu wystarczy poinformować policję – nie trzeba zgłaszać tego faktu w urzędzie.

Jeśli masz nadzieję na odnalezienie zgubionego dowodu, istnieje możliwość jego czasowego zawieszenia, z opcją późniejszego przywrócenia ważności. Dotyczy to wyłącznie e-dowodów wydanych po 4 marca 2019 roku. Ważne jest również, aby pamiętać, że po ukończeniu 18. roku życia, zgłoszenie utraty dowodu automatycznie skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL.

Zgłoszenie przez Internet

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego online jest proste i szybkie, ale wymaga posiadania profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu, które potwierdzają tożsamość użytkownika. Aby tego dokonać, należy:

udać się pod ten adres i kliknąć przycisk "Wyślij zgłoszenie",

zalogować się na stronę profilu zaufanego,

wybrać odpowiedni typ zgłoszenia – utrata lub uszkodzenie dowodu,

wskazać urząd, który wydał dokument; w przypadku uszkodzenia, jeśli urząd nie otrzymał jeszcze dowodu, należy dostarczyć go do tego urzędu,

kliknąć przycisk "Unieważnij dowód"; system przekierowuje do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie wykorzystuje się profil zaufany i potwierdza unieważnienie kodem SMS, który zostaje wysłany na numer telefonu przypisany do profilu zaufanego.

Status dowodu osobistego zostanie od razu zaktualizowany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zostanie przesłane na skrzynkę ePUAP. W przypadku zgłaszania uszkodzenia dowodu, dokument ten należy dostarczyć do urzędu osobiście lub wysłać pocztą.

Zgłoś utratę dowodu również w banku

Utrata dowodu osobistego może wiązać się z ryzykiem wykorzystania danych osobowych przez oszustów. Aby temu zapobiec, warto jak najszybciej zgłosić utratę dokumentu również w banku. Bank przekaże informację o zaginięciu dowodu do innych instytucji finansowych oraz operatorów komórkowych, co pomoże chronić Cię przed potencjalnym nadużyciem Twoich danych.

Pamiętaj, że szybka reakcja na utratę dowodu osobistego może uchronić cię przed wieloma problemami. Dzięki e-usługom zgłoszenie utraty dokumentu jest łatwe i możliwe do zrealizowania z dowolnego miejsca, o każdej porze.

Zobacz: Nowość w aplikacji mObywatel. Oto jak z niej skorzystać

Zobacz: Nie masz paszportu? Z tego lotniska polecisz bez żadnego dokumentu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji