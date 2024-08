Nie masz paszportu? Z tego lotniska polecisz bez żadnego dokumentu

Jeśli nie trzeba by było pokazywać żadnego dokumentu przed podróżą samolotem, byłoby idealnie. I choć wydaje się to jedynie marzeniem, to lotnisko w Abu Zabi chce być pierwszym na świecie, które do tego doprowadzi.

Lotnisko w Abu Zabi chce być pierwszym na świecie, które będzie wykorzystywało technologię rozpoznawania twarzy na tak szeroką skalę, na przestrzeni całego lotniska.

Lotnisko w Abu Zabi uruchamia Smart Travel Project, czyli Projekt Inteligentnej Podróży. Polega on na zastąpieniu pokazywania tradycyjnych dokumentów, czujnikami biometrycznymi i kamerami. Już teraz z tego typu rozwiązań korzystają lotniska w Singapurze, Tokio, Hongkongu i Delhi. Wynika z tego, że daleką podróż lotniczą można będzie odbyć bez żadnego dokumentu. Stanowiska do odprawy i bramki będą w stanie zweryfikować podróżującego jedynie za pomocą urządzeń do rozpoznawania twarzy lub tęczówki oka. Technologia ta jest już wykorzystywana w niektórych częściach lotniska, ale cel jest taki, aby całkowicie wyeliminować korzystanie z papierowych dokumentów.

Bez kolejek na lotniskach?

System ma działać w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować konieczność wcześniejszej rejestracji. Pasażerowie byliby rozpoznawani automatycznie i uwierzytelniani podczas samego przemieszczania się po lotnisku. Każdy z pasażerów, który po raz pierwszy odwiedza Zjednoczone Emiraty Arabskie, ma pobierane dane biometryczne przez Federalny Urząd ds. Tożsamości, Obywatelstwa, Ceł i Bezpieczeństwa Portów. Zebrane dane byłyby wykorzystane w nowym systemie. Wdrożenie tego systemu przyspieszyłoby znacznie proces odprawy i przepływu pasażerów.

Możliwość poruszania się po tak ogromnym lotnisku w ciągu zaledwie kilku minut byłoby prawdziwym przełomem.

- twierdzi Andrew Murphy, dyrektor ds. informacji na lotnisku w Abu Zabi.

