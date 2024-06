Czekasz na samolot? CDA umili Ci czas filmami, za darmo

Port Lotniczy Wrocław przygotował we współpracy z CDA.pl ciekawą ofertę dla podróżnych oczekujących na samolot. By ten czas im się zbytnio nie dłużył, mogą skorzystać z możliwości darmowego oglądania i pobierania filmów z platformy CDA.

Podróż samolotem, choć na ogół szybsza niż innymi środkami transportu, wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. Jednym z nich jest konieczność długiego oczekiwania na lot, co w przypadku przesiadek czy opóźnień, może ciągnąć się godzinami. Dlatego może cieszyć pomysł Portu Lotniczego Wrocław, który wspólnie z serwisem CDA.pl postanowił umilić czas pasażerom podróżującym ze stolicy Dolnego Śląska.

W ostatnich dniach pasażerowie ci mogli po raz pierwszy skorzystać z oferty CDA, i to całkiem za darmo. Działanie usługi jest bardzo proste: wystarczy za pomocą widocznych w terminalu kodów QR połączyć się z dedykowaną siecią Wi-Fi. Po zalogowaniu do sieci i pobraniu aplikacji CDA na urządzenia mobilne, pasażer uzyskuje dostęp do specjalnej zakładki Strefa Widza i wybranych filmów, które może pobrać na swoje urządzenie. Pobrane filmy można oglądać zarówno na lotnisku, jak i podczas dalszej podróży.

Dostęp jest odnawialny i po dwóch tygodniach od pierwszego zalogowania możliwe jest ponowne skorzystania z oferty CDA.

We Wrocławiu najważniejszy jest komfort pasażerów oraz pełna satysfakcja z podróży i pobytu na lotnisku. Dlatego stale pracujemy nad kolejnymi udogodnieniami w odpowiedzi na oczekiwania podróżnych. Nasza współpraca z CDA to innowacyjny projekt, dzięki któremu darmowe filmy umilą czas oczekiwania na lot, ale również całą podróż, zwłaszcza na dłuższych dystansach. Nowe rozwiązania adresujemy więc zarówno do podróżnych korzystających z przewoźników niskokosztowych, jak i pasażerów przesiadkowych i biznesowych.

– powiedziała Tatsiana Andrushka, dyrektor ds. rozwoju Portu Lotniczego Wrocław

Bardzo cieszymy się na tą współpracę, bo to coś zupełnie nowego i coś czego jeszcze żadne lotnisko i żadna platforma filmów na żądanie nie zrobiły. Użytkownicy po zalogowaniu do sieci lotniska i pobraniu aplikacji dostaną ograniczony czasowo dostęp do kilkudziesięciu wybranych filmów, które będą mogli oglądać także offline. Będzie to też doskonała okazja, aby ci pasażerowie wrocławskiego lotniska, którzy jeszcze nie znają naszej platformy, mogli się z nią zapoznać w sposób łatwy i całkowicie darmowy.

– dodał Wolfgang Laskowski, rzecznik CDA S.A. i pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług

Pomysł Portu Lotniczego Wrocław i CDA jest adresowany do wszystkich pasażerów. W oczekiwaniu na lot, podróżni przyjeżdżający spoza Wrocławia będą mogli udać się na lotnisko wcześniej, unikając dzięki temu tłoku podczas kontroli bezpieczeństwa i cieszyć się dostępnymi filmami na żądanie. Połączenie daje dostęp do oferty na 12 godzin, co czyni propozycję atrakcyjną także pod kątem dłuższych rejsów i przesiadek w europejskich hubach, do których można dotrzeć z Wrocławia.

Zobacz: Google ma bat na cebulę. Oberwą użytkownicy YouTube Premium

Zobacz: Historia parówki wraca na Amazon Prime Video. Ktoś czekał?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Szymon Mucha / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Materiały prasowe