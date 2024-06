Historia parówki wraca na Amazon Prime Video. Ktoś czekał?

Animowana historia parówki powraca na platformę Amazon Prime Video. Mimo faktu, że większość widzów wcale o to nie prosiła. Miłośnicy jedzeniowych żartów jednak mogą mieć powody do radości.

Miłośnicy komedii tylko dla dorosłych, których głównym tematem jest jedzenie mogą szaleć ze szczęścia! Animacja Sausage Party, która opowiada historię parówki, powraca z impetem. Amazon właśnie wypuścił zwiastun powracającej na platformę serii.

8 lat po filmie animowanym,"Sausage Party", otrzymujemy spin-off "Sausage Party: Foodtopia", ośmioczęściową serię, która stanowi kontynuację pierwotnej serii.

Tu jedzenie faktycznie żyje i czuje i robi wszystko co w jego mocy, aby uniknąć strawienia przez ludzi. Zwiastun ma kategorię wiekową dla dorosłych, co pokazuje że pojawi się w nim więcej rubasznego humoru i dowcipów, co zadowoli każdego, komu podobał się film z 2016 roku.

Rotten Tomatoes dał mu dość wysoki wynik 82%, ale widzowie wcale się o niego nie prosili. Patrząc na komentarze, wcale też by jakoś nie cierpieli gdyby owa produkcja nie powstała. Oglądalność nie wyniosła nawet 50%, co stawia pod dużym znakiem zapytania poziom popytu na tego typu produkcję. Nie krytykujemy jednak, zanim nie zobaczymy.

Serial w USA będzie emitowany już od 11 lipca.

