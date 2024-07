Revolut planuje rewolucję na lotniskach. Szansa na sukces jest duża

Revolut planuje sporą rewolucję. Chce postawić na europejskich lotniskach kartomaty. Koniec z czekaniem na kartę, podróżujący dostaną ją teraz od ręki.

Revolt ma kolejny plan rozwoju, odnośnie swojej sieci kartomatów. Planuje na europejskich lotniskach postawić więcej tego typu urządzeń. Jeszcze w lipcu, maszyny z kartami mają pojawić się na lotniskach w Mediolanie, a następnie w Porto, Helisinkach i Brukseli.

Wcześniej, na lotnisku w Rzymie, przeprowadzono program pilotażowy kartomatów. Jak widać, sprawdził się doskonale, w przeciwnym razie bank nie zdecydowałby się na poszerzenie sieci swoich urządzeń. W ramach pilotażu klienci pobrali aż 100 tysięcy kart. Bank nie ujawnił danych, czy osoby te zaczęły aktywnie korzystać z usług Revoluta. Kartomaty mają ułatwić dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Rokowania są dobre. Wygląda na to, że ta forma poboru karty jest wyjątkowo przystępna i wygodna dla klientów.

Kartomat Revoluta

Przypomina nieco automat z przekąskami oraz napojami, ale zamiast tych produktów, klient może wyciągnąć jedynie upragnioną kartę debetową firmy Revolut. To nic innego, jak dodatkowy kanał dystrybucji usług banku. Lotniska to nie przypadkowe miejsca, gdzie są potrzebne tego typu maszyny. Wszak turyści i osoby podróżujące biznesowo to potencjalni klienci tego fintechu. Kartę może pobrać prawie każdy. Proces jej pobrania jest bardzo prosty. Karta początkowo jest nieaktywna - musimy sami aktywować ją w aplikacji. Link do pobrania aplikacji znajdziemy na pobranej karcie. Wystarczy zeskanować kod QR i gotowe.

Koniec z oczekiwaniem na kartę

Kartomaty przyspieszą proces oczekiwania na kartę. Skończy się niecierpliwe wyczekiwanie kuriera (zazwyczaj do 5 dni roboczych), bowiem wymarzony kawałek plastiku dostaniemy od ręki. Jeśli oczywiście znajdziemy się akurat na lotnisku.

Czy będą kartomaty w Polsce?

Póki co, Revolut nie ma w planach stawiania kartomatów na polskich lotniskach. Podejmowane do tej pory inicjatywy tego typu jeszcze nie spotkały się z entuzjazmem polskich klientów.

Źródło zdjęć: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Revolut, warszawawpigulce.pl