Wiadomości

Nieoczekiwana przesyłka od rządu. Trafi do każdego domu w Polsce

Rząd do każdemu domu i mieszkania w Polsce wyśle specjalny poradnik. Ten ma przygotować obywateli na wyjątkowe sytuacje.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:54
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nieoczekiwana przesyłka od rządu. Trafi do każdego domu w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, zapowiedział, że już niedługo do każdego polskiego domu trafi "poradnik bezpieczeństwa", który został zaprezentowany 28 sierpnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poradnik bezpieczeństwa” już niedługo trafi do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o klęski żywiołowe, huragany, powodzie, pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych. Chodzi o sytuacje, kiedy musimy się ewakuować.

powiedział szef MON.

Poradnik bezpieczeństwa dla Polaków

Poradnik powstał, aby przygotować Polaków na różne, kryzysowe sytuacje. Podobny dokument powstał między innymi w Szwecji. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreśla, że nie chodzi o to, aby straszyć obywateli. Celem są: silna armia, silne sojusze oraz silnie społeczeństwo. To ostatnie, jego zdaniem, możliwe jest za pomocą uświadamiania i edukowania obywateli.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Latarka BOSCH GLI 18V-300 + Ładowarka BOSCH Professional GAL 18V-40 1600A019RJ + Akumulator BOSCH Professional GBA 1600Z00036 2Ah 18V
Latarka BOSCH GLI 18V-300 + Ładowarka BOSCH Professional GAL 18V-40 1600A019RJ + Akumulator BOSCH Professional GBA 1600Z00036 2Ah 18V
0 zł
641.56 zł - najniższa cena
Kup teraz 641.56 zł
Latarka BLACK+DECKER 235172
Latarka BLACK+DECKER 235172
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Latarka czołowa NEWELL Campina Multi
Latarka czołowa NEWELL Campina Multi
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Advertisement

Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki, które mają ułatwić stworzenie rodzinnych planów kryzysowych, zasad ewakuacji czy też listy sprzętów i zapasów potrzebnych w trudnych sytuacjach.

Jeśli już teraz chcecie się z nim zapoznać, to jest on dostępny na stronie internetowej www.poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Image
telepolis
Ministerstwo Obrony Narodowej rząd Władysław Kosiniak-Kamysz kosiniak-kamysz poradnik bezpieczenstwa rządowy poradnik bezpieczeństwa
Zródła zdjęć: KSikorski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MON