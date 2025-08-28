Nieoczekiwana przesyłka od rządu. Trafi do każdego domu w Polsce
Rząd do każdemu domu i mieszkania w Polsce wyśle specjalny poradnik. Ten ma przygotować obywateli na wyjątkowe sytuacje.
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, zapowiedział, że już niedługo do każdego polskiego domu trafi "poradnik bezpieczeństwa", który został zaprezentowany 28 sierpnia.
Poradnik bezpieczeństwa” już niedługo trafi do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o klęski żywiołowe, huragany, powodzie, pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych. Chodzi o sytuacje, kiedy musimy się ewakuować.
Poradnik bezpieczeństwa dla Polaków
Poradnik powstał, aby przygotować Polaków na różne, kryzysowe sytuacje. Podobny dokument powstał między innymi w Szwecji. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreśla, że nie chodzi o to, aby straszyć obywateli. Celem są: silna armia, silne sojusze oraz silnie społeczeństwo. To ostatnie, jego zdaniem, możliwe jest za pomocą uświadamiania i edukowania obywateli.
Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki, które mają ułatwić stworzenie rodzinnych planów kryzysowych, zasad ewakuacji czy też listy sprzętów i zapasów potrzebnych w trudnych sytuacjach.
Jeśli już teraz chcecie się z nim zapoznać, to jest on dostępny na stronie internetowej www.poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.