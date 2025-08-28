Nieoczekiwana przesyłka od rządu. Trafi do każdego domu w Polsce

Poradnik bezpieczeństwa” już niedługo trafi do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o klęski żywiołowe, huragany, powodzie, pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych. Chodzi o sytuacje, kiedy musimy się ewakuować.

powiedział szef MON.