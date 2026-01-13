Czy 5G smaży nasze mózgi? Zakończyły się wielkie pomiary PEM

Temat PEM (pól elektromagnetycznych) od lat budzi emocje, zwłaszcza gdy mowa o sieci 5G. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji regularnie zleca Instytutowi Łączności (IŁ-PIB) pomiary w terenie. Właśnie podsumowano działania za rok 2025. Sprawdzono, czy operatorzy i szkolne routery trzymają się norm.

Dalsza część tekstu pod wideo

Maszty pod lupą: 5G grzeje, ale w normie

W ramach kampanii eksperci wzięli na celownik 40 lokalizacji stacji bazowych w Kielcach, Lublinie, Łodzi i Opolu. Co ważne, nie wybierano masztów na chybił trafił, lecz skupiono się na tych, które nadają sygnał 5G w paśmie C (3400–3800 MHz).

Lokalizacje te były badane już w poprzednich latach, co pozwoliło na porównanie, jak zmienia się środowisko elektromagnetyczne wraz z rozwojem sieci. Wykonano łącznie 800 pomiarów w miejscach dostępnych dla ludności.

Wynik? W żadnym z badanych punktów nie stwierdzono przekroczenia norm – wartości wskaźnikowe WME oraz WMH w ani jednej z 40 lokalizacji nie przekroczyły wartości 1, wskazującej na dopuszczalny poziom. Nawet w najgorętszych punktach zmierzone wartości pola elektrycznego sięgały maksymalnie 46,2% dopuszczalnego limitu. Oznacza to, że nawet przy intensywnej rozbudowie sieci, do granicy bezpieczeństwa mamy jeszcze bardzo duży zapas.

Wi-Fi w szkołach: bezpiecznie jak w banku

Drugim przedmiotem badań były szkoły i działające w nich sieci Wi-Fi (RLAN). Rodzice często pytają, czy wszechobecne routery nie szkodzą uczniom. IŁ-PIB odwiedził 48 placówek (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) w mniejszych miejscowościach województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Były to szkoły, które w 2023 roku przeszły modernizację sieci w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Pomiary (prawie tysiąc punktów pomiarowych) dotyczyły sieci Wi-Fi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Tutaj wyniki są jeszcze bardziej uspokajające. Najwyższy zanotowany wynik to zaledwie 9,7% dopuszczalnej normy. Wniosek jest prosty: szkolne Wi-Fi nie stanowi zagrożenia elektromagnetycznego dla dzieci i młodzieży.

Rok 2025 przyniósł też nowość, czyli pilotażowy monitoring w ruchu (drive testy). Specjalnie wyposażone samochody krążyły po Warszawie i Wrocławiu, skupiając się na centrach miast, gdzie zagęszczenie nadajników 5G jest największe.