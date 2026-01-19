Plus podał nowe stawki dla Wielkiej Brytanii. Będzie trochę drożej

Opłaty w abonamencie wyraźnie w górę

Od 1 marca 2026 roku, gdy zmiany wejdą w życie, największe różnice odczują abonenci, którzy podpisali umowy po 24 grudnia 2021 roku. Do końca lutego za minutę połączenia z UK do Polski płacą oni 0,29 zł. Od marca stawka ta wzrośnie do 0,99 zł za minutę. To ponad trzykrotna podwyżka ceny za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Wciąż jest to jednak mniej niż minuta połączenia w roamingu w innych krajach, w których nie obowiązuje roaming UE.

Podobnie wygląda sytuacja z wiadomościami MMS. Obecnie kosztują one 0,23 zł za każde rozpoczęte 100 KB. Od marca cena ta wzrośnie do 0,99 zł. Bez zmian pozostaje jedynie opłata za transmisję danych w abonamencie. Nadal będzie to 59 zł za 1 GB.

Usługa Opłata połączenia międzynarodowe głosowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru jak za połączenie międzynarodowe

głosowe z Polski do krajów Unii

Europejskiej zgodnie z Cennikiem

obowiązującym abonenta połączenia głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,99 zł/min (sekundowo) połączenia głosowe odebrane w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,99 zł/min (sekundowo) wysyłane MMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,99 zł/za każde rozpoczęte 100 KB odbierane wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,99 zł/za każde rozpoczęte 100 KB transmisja danych w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 59 zł/GB (rozliczane co 1 KB) Pokaż więcej

Co z ofertami na kartę i Mix?

W przypadku ofert przedpłaconych oraz Mix sytuacja jest stabilna. Użytkownicy taryfy Mix X nadal będą płacić 0,35 zł za minutę, SMS czy MMS. W taryfach na kartę stawka pozostaje na dotychczasowym poziomie 0,99 zł.

Za Internet w ofertach na kartę i Mix zapłacisz tyle, co dotychczas. Cena to 99 zł za 1 GB danych. Pamiętaj, że w tych taryfach rozliczenie następuje co 100 KB. W abonamencie jest ono znacznie korzystniejsze, bo odbywa się co 1 KB.

Usługa Opłata Cennik

Taryfy Mix X Cenniki: Giga Plus,

Maxi Plush,

Prosto na Kartę,

Plus Elastyczna

na kartę,

Nowy Plush,

Dla przenoszących

numer do Polkomtela połączenia międzynarodowe głosowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru jak za połączenie międzynarodowe głosowe

z Polski do krajów Unii Europejskiej zgodnie

z Cennikiem obowiązującym abonenta połączenia głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/min.

(sekundowo) 0,99 zł/min (sekundowo) połączenia głosowe odebrane w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/min.

(sekundowo) 0,99 zł/min (sekundowo). wysyłane SMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/szt. 0,99 zł/szt. wysyłane MMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/szt. 0,99 zł/ za każde

rozpoczęte 100 KB odbierane wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/szt. 0,99 zł/ za każde

rozpoczęte 100 KB transmisja danych w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 99 zł/GB (rozliczane co 100 KB) Pokaż więcej

Pułapka przy rozwiązywaniu umowy

Operator informuje o możliwości wypowiedzenia umowy do 1 marca 2026 roku. Jest tu jednak istotny haczyk prawny, o którym warto wiedzieć. Plus traktuje te stawki jako obniżkę cen względem swojego cennika standardowego.