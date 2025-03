Plus odświeżył stronę internetową. Ma być nowocześniej i bardziej intuicyjnie

Wiadomości

Plus przeszedł gruntowną metamorfozę, dostosowując swoją stronę internetową oraz sklep online do najnowszych trendów cyfrowych. Nowa wersja serwisu to przejrzysty design, szybka nawigacja oraz jeszcze bardziej intuicyjna struktura, które mają sprawić, że klienci będą mogli w prostszy sposób znaleźć interesujące ich usługi.