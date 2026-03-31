Plus tnie ceny. Abonament bez limitów jest znacznie tańszy

Tańszy abonament na 24 miesiące

Abonenci Plusa mogą wybrać plan taryfowy L w cenie wariantu M. Standardowa opłata za tę ofertę wynosi 100 zł miesięcznie. Po uwzględnieniu wszystkich rabatów kwota spada do 60 zł. Zniżki obejmują zgodę na kontakt marketingowy oraz wybór e-faktury. Każda z tych zgód obniża rachunek o 5 zł. Główny rabat promocyjny obcina cenę o kolejne 30 zł miesięcznie.

Umowa jest zawierana na okres 24 miesięcy, po którym umowa przechodzi na czas nieokreślony. Od 25. miesiąca opłata ulega zmianie. Koszt abonamentu z rabatami wzrasta wtedy do 95 zł miesięcznie. Brak zgód marketingowych i e-faktury oznacza wydatek rzędu 105 zł. Aktywacja nowego numeru wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 60 zł. Przy przenoszeniu numeru opłata aktywacyjna spada do 30 zł.

Promocja dotyczy nowych numerów, przenoszonych z innej sieci, a także osób przedłużających umowę lub przechodzących z oferty na kartę.

Nielimitowane rozmowy i paczka w roamingu

Plan taryfowy L zapewnia nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych, użytkownicy mogą też wysyłać nielimitowane wiadomości SMS i MMS. Oferta zawiera pakiet Internetu bez limitu danych. Klienci otrzymują także dostęp do technologii 5G w wybranych miejscach w Polsce.

W ramach abonamentu dostępny jest limit roamingowy w Unii Europejskiej, który wynosi 20,61 GB.