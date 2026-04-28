Klienci UPC dostaną szybszy Internet. Play ogłasza duże zmiany

Wyższe parametry łącza i lepsze pakiety

Fioletowy operator zapowiedział ujednolicenie swojej oferty. Zmiany obejmą klientów indywidualnych oraz małe firmy, którzy wciąż korzystają z umów zawartych z UPC Polska. Najważniejszą wiadomością dla wielu osób będzie podniesienie parametrów Internetu. Play zamierza zwiększyć prędkość łącza tym użytkownikom, których obecne plany nie odpowiadają aktualnym standardom operatora. Zmiana ta ma być przeprowadzona bez dodatkowych opłat i jest określana jako korzystna dla abonenta.

Kolejna nowość dotyczy fanów sportu i kina. Osoby posiadające Pakiet Canal+ Select otrzymają dostęp do szerszego Pakietu Canal+ Prestige. To również zmiana na plus, która rozszerzy listę dostępnych kanałów w ramach dotychczasowej umowy. Operator chce w ten sposób uprościć strukturę sprzedawanych produktów telewizyjnych.

Integracja usług i porządki administracyjne

Play planuje również zmiany o charakterze administracyjnym. Niektóre popularne dotąd opcje zostaną zintegrowane z usługą główną. Dotyczy to między innymi funkcjonalności Wi-Fi, nagrywarki oraz pakietów Internet Upgrade i Max Upgrade. W praktyce oznacza to, że przestaną one figurować jako oddzielne pozycje, ale ich parametry i warunki świadczenia pozostaną takie same. Użytkownicy nie powinni odczuć różnicy w działaniu sprzętu czy oprogramowania.

Proces ten ma na celu ułatwienie zarządzania kontem klienta. Zamiast wielu drobnych składników na fakturze, usługa będzie prezentowana w sposób bardziej przejrzysty. Jest to element strategii ujednolicania systemów po przejęciu UPC przez P4, czyli operatora sieci Play.

Jeżeli nie akceptujesz zmian, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli wypowiesz umowę przed upływem okresu, na który została zawarta lub spełnieniem zobowiązania umownego, możemy dochodzić od Ciebie odszkodowania w wysokości przewidzianej umową. czytamy w komunikacie Play

Operator wyłączy wybrane funkcje

Nie wszystkie stare usługi będą kontynuowane. Play zdecydował o stopniowym wygaszaniu produktów, które cieszyły się niskim zainteresowaniem. Od 1 czerwca 2026 roku z oferty zaczną znikać takie opcje jak Gwarancja SLA 12H oraz 24H na sieci OSD, a także Internet Backup. Zmiany dotkną też użytkowników pakietów eXtra Sport, HD Pack oraz Super HD w wersji abonamentowej.

Jeśli operator pobierał za te usługi dodatkowe opłaty, po ich wyłączeniu przestanie to robić. Rezygnacja z tych rozwiązań jest tłumaczona chęcią uproszczenia wachlarza produktów. Klienci korzystający z tych funkcji zostaną o tym poinformowani indywidualnie.

