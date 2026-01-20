Play nie zbuduje masztu w Ostrowie? Wójt wydał decyzję

Wójt powiedział "nie"

Wójt Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, oficjalnie odmówił ustalenia lokalizacji dla dwóch inwestycji celu publicznego. Obie sprawy dotyczą stacji bazowych sieci Play. Decyzje zapadły na samym początku stycznia 2026 roku.

Dwie lokalizacje pod lupą urzędu

Pierwsza z planowanych stacji miała stanąć na działce o numerze 1212 w miejscowości Ostrów. Mowa o masztu oznaczonym symbolem ROP7105B wraz z niezbędną infrastrukturą. Wskazany teren to wydłużony prostokąt o powierzchni 0,57 ha, sklasyfikowany jako grunty orne.

Druga inwestycja, o numerze ROP7102_C, została zaplanowana na działce nr 1466/1, znajdującej się w obrębie geodezyjnym Ostrów. Operator zamierzał wybudować tam nie tylko samą wieżę, ale także linię zasilającą i kanalizację kablową. Obie lokalizacje spotkały się ze stanowczym "nie" ze strony wójta.

Obie działki na mapie (źródło: geoportal.gov.pl). Kliknij, by powiększyć.

Prawo sprzyja operatorom

Obecne rozstrzygnięcia cieszą mieszkańców, ale prawo w tej kwestii jest bardziej skomplikowane. Budowa stacji bazowych jest ustawowo traktowana jako inwestycja celu publicznego. Tak zwana "Megaustawa" znacząco ogranicza samorządom możliwość blokowania takich masztów.

Spółka P4, operator sieci Play, ma 14 dni na wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Jeśli SKO uzna, że argumenty gminy są niewystarczające, decyzje mogą zostać uchylone. W takim scenariuszu sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia.