Wiadomości

Play nie zbuduje masztu w Ostrowie? Wójt wydał decyzję

Mieszkańcy gminy Ostrów mogą mówić o sporym "sukcesie" w walce o przestrzeń. Lokalny wójt wydał dwie decyzje blokujące rozbudowę zasięgu sieci Play. To jednak może być dopiero początek długiej batalii administracyjnej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:13
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Play nie zbuduje masztu w Ostrowie? Wójt wydał decyzję

Wójt powiedział "nie"

Wójt Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, oficjalnie odmówił ustalenia lokalizacji dla dwóch inwestycji celu publicznego. Obie sprawy dotyczą stacji bazowych sieci Play. Decyzje zapadły na samym początku stycznia 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dwie lokalizacje pod lupą urzędu

Pierwsza z planowanych stacji miała stanąć na działce o numerze 1212 w miejscowości Ostrów. Mowa o masztu oznaczonym symbolem ROP7105B wraz z niezbędną infrastrukturą. Wskazany teren to wydłużony prostokąt o powierzchni 0,57 ha, sklasyfikowany jako grunty orne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799.99 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.99 zł
Advertisement

Druga inwestycja, o numerze ROP7102_C, została zaplanowana na działce nr 1466/1, znajdującej się w obrębie geodezyjnym Ostrów. Operator zamierzał wybudować tam nie tylko samą wieżę, ale także linię zasilającą i kanalizację kablową. Obie lokalizacje spotkały się ze stanowczym "nie" ze strony wójta.

Play nie zbuduje masztu w Ostrowie? Wójt wydał decyzję
Obie działki na mapie (źródło: geoportal.gov.pl). Kliknij, by powiększyć.

Prawo sprzyja operatorom

Obecne rozstrzygnięcia cieszą mieszkańców, ale prawo w tej kwestii jest bardziej skomplikowane. Budowa stacji bazowych jest ustawowo traktowana jako inwestycja celu publicznego. Tak zwana "Megaustawa" znacząco ogranicza samorządom możliwość blokowania takich masztów.

Spółka P4, operator sieci Play, ma 14 dni na wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Jeśli SKO uzna, że argumenty gminy są niewystarczające, decyzje mogą zostać uchylone. W takim scenariuszu sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia.

Wysłaliśmy do biura prasowego Play prośbę o komentarz w tej sprawie. Zaktualizujemy wiadomość, gdy tylko otrzymamy odpowiedź od operatora.

Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
play zasięg play wieża telekomunikacyjna maszt telekomunikacyjny nowe stacje bazowe nowe stacje bazowe Play Ostrów
Zródła zdjęć: Lech Okoń i Marian Szutiak / Telepolis.pl, Geoportal
Źródła tekstu: BIP Gminy Ostrów, ReporterGazeta.pl