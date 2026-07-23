Orange bierze się za polską piłkę. Ekstraklasa z nowa technologią

Projekt powstał z myślą o Polskim Związku Piłki Nożnej przy współpracy z technologicznymi gigantami – firmami Hawk-Eye, Sony-Nevion i Riedel. Dostarczają one rozwiązania z najwyższej półki, spełniające rygorystyczne standardy FIFA oraz IFAB.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sędziowie PKO Bank Polski Ekstraklasy zyskają od nowego sezonu potężne narzędzie, które powinno usprawnić im prace, co przełoży się na prawidłową ocenę sytuacji na boisku.

VAR, czyli Video Assistant Referee to system wspomagający sędziów w analizie największych boiskowych kontrowersji, takich jak gole, rzuty karne, czerwone kartki czy błędy w identyfikacji zawodników. Dotychczas VAR był obsługiwany przez wozy stojące pod stadionami, na których rozgrywano mecze. To powodowało wyższe koszty, a sędziowie byli bardziej zmęczeni weekendowymi wyjazdami.

Teraz stary model odchodzi w przeszłość na rzecz nowoczesnego, centralnego systemu VOR, czyli Video Operation Room. Wszystkie spotkania PKO Bank Polski Ekstraklasy będą obsługiwane z jednego, naszpikowanego technologią centrum operacyjnego w siedzibie PZPN w Warszawie, do którego podłączono aż 18 obiektów sportowych.

Sercem całego przedsięwzięcia jest nowoczesne Data Center w Łazach pod Warszawą, wykorzystujące podwójne łącza o potężnej przepustowości 2 x 10 Gb/s. Dzięki temu rozwiązaniu opóźnienia przesyłu obrazu są wręcz niezauważalne i sięgają zaledwie 50 ms od kamery na boisku do monitora sędziego.