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Orange bierze się za polską piłkę. Ekstraklasa z nowa technologią

Fani piłki nożnej i nowoczesnych technologii mają powody do zadowolenia, bo nadchodzi prawdziwa rewolucja w sędziowaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Od tego sezonu sędziowie zyskają wsparcie nowego systemu VAR, który bazuje na zaawansowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:01
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Orange bierze się za polską piłkę. Ekstraklasa z nowa technologią
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Projekt powstał z myślą o Polskim Związku Piłki Nożnej przy współpracy z technologicznymi gigantami – firmami Hawk-Eye, Sony-Nevion i Riedel. Dostarczają one rozwiązania z najwyższej półki, spełniające rygorystyczne standardy FIFA oraz IFAB.

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Sędziowie PKO Bank Polski Ekstraklasy zyskają od nowego sezonu potężne narzędzie, które powinno usprawnić im prace, co przełoży się na prawidłową ocenę sytuacji na boisku.  

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VAR, czyli Video Assistant Referee to system wspomagający sędziów w analizie największych boiskowych kontrowersji, takich jak gole, rzuty karne, czerwone kartki czy błędy w identyfikacji zawodników. Dotychczas VAR był obsługiwany przez wozy stojące pod stadionami, na których rozgrywano mecze. To powodowało wyższe koszty, a sędziowie byli bardziej zmęczeni weekendowymi wyjazdami.

Teraz stary model odchodzi w przeszłość na rzecz nowoczesnego, centralnego systemu VOR, czyli Video Operation Room. Wszystkie spotkania PKO Bank Polski Ekstraklasy będą obsługiwane z jednego, naszpikowanego technologią centrum operacyjnego w siedzibie PZPN w Warszawie, do którego podłączono aż 18 obiektów sportowych.

Sercem całego przedsięwzięcia jest nowoczesne Data Center w Łazach pod Warszawą, wykorzystujące podwójne łącza o potężnej przepustowości 2 x 10 Gb/s. Dzięki temu rozwiązaniu opóźnienia przesyłu obrazu są wręcz niezauważalne i sięgają zaledwie 50 ms od kamery na boisku do monitora sędziego.

Orange podkreśla, że to pierwsza taka realizacja w Polsce i jedno z najbardziej pionierskich rozwiązań w całej Europie. Centrum z łatwością obsłuży nawet 5 meczów jednocześnie, co nie tylko wygeneruje spore oszczędności dla klubów, ale przede wszystkim wyraźnie podniesie jakość sędziowania w kraju.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl