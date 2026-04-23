Orange: ponad 100 tys. gospodarstw już w zasięgu światłowodu z KPO

Operator wskazuje, że od ponad dwóch lat rozwija otwartą sieć szerokopasmową na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Orange opisuje te projekty jako element publicznego wsparcia dla rozwoju sieci szerokopasmowych na obszarach, gdzie rynek nie zapewnił odpowiedniego dostępu do szybkiego internetu.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Orange realizuje 28 obszarów konkursowych. Według operatora wszystkie projekty z tej puli mają zakończyć się jeszcze w 2026 roku, a większość z nich w najbliższych miesiącach. Na dziś zasięgiem światłowodu objęto już ponad 100 tys. gospodarstw domowych, których mieszkańcy mogą korzystać z szybkiego i stabilnego łącza.

Równolegle trwają też cztery inwestycje prowadzone w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Ich zakończenie zaplanowano na 2027 rok, a zasięg ma objąć około 20 tys. gospodarstw domowych.

Orange podkreśla, że nowa infrastruktura ma szczególne znaczenie tam, gdzie komercyjna budowa sieci byłaby nieopłacalna. Firma zaznacza również, że budowana sieć ma charakter otwarty, co oznacza możliwość świadczenia usług także przez innych operatorów; podobnie spółka opisuje swoje projekty KPO i FERC na stronie poświęconej tym inwestycjom.

Według Orange łączna wartość przyznanej dotacji przekracza 770 mln zł, a wkład własny operatora wynosi około 300 mln zł. Pomarańczowi przekonują, że inwestycje mają wspierać edukację, pracę zdalną, e-usługi, turystykę i rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a także stopniowo ograniczać wykluczenie cyfrowe.

Postęp pracy przekroczył już 70 proc

Postęp prac w projektach KPO jest zróżnicowany, ale w większości przypadków przekroczył już 70 proc. Najbardziej zaawansowane są obszary Strzelecko-Drezdenecki i Wschowski (po 88 proc.), dalej Bydgoski.b i Słupski (po 83 proc.), Wrocławski.a (82 proc.), Żyrardowski.b, Nidzicki i Kartuski.a (po 81 proc.), a także Starogardzki.b, Toruń i Tatrzański (po 80 proc.).

W przedziale 70-79 proc. mieszczą się Bolesławiecki i Nowosądecki (po 79 proc.), Sieradzki.a i Gorlicki (po 78 proc.), Sztumski (77 proc.), Słupsk Słupski (76 proc.), Limanowski Nowotarski i Kamieński Świnoujście (po 73 proc.) oraz Szczecin (70 proc.), natomiast poniżej tego poziomu pozostają Kalisz (69 proc.), Tczewski.a (63 proc.), Poznań Poznański (58 proc.) i Olsztyński.e (55 proc.). Dla czterech najnowszych obszarów KPO4 Orange podał parametry projektów, ale bez procentowego poziomu realizacji.