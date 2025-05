LTE-M – cichy bohater cyfrowej rewolucji w świecie Internetu Rzeczy

Czym jest LTE-M i dlaczego jest tak ważne?

LTE-M, czyli Long Term Evolution for Machines (znane również pod techniczną nazwą LTE Cat-M1), to technologia radiowa zaprojektowana specjalnie do obsługi komunikacji pomiędzy urządzeniami typu M2M (Machine to Machine). Mówimy tu o sprzęcie zdolnym do autonomicznej wymiany danych, bez konieczności ludzkiej interwencji. Wyobraźmy sobie rozproszoną sieć czujników monitorujących temperaturę w chłodniach, siłowników sterujących zaworami w instalacjach przemysłowych, czy tagów RFID śledzących przesyłki w czasie rzeczywistym. To właśnie dla takich zastosowań stworzono LTE-M.